南韓大考倒數第2天！新冠單日增451起病例...今提升全國防疫層級

▲南韓高三大考倒數，釜山市代理市長邊城完檢察高中考場檢疫設備。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續拉警報，隨著全國高三生大考進入最後倒數階段，補習班掀起群聚感染風暴，雖單日新增病例維持400多人規模，但考量到周末篩檢數量少，因此絕不能過度樂觀。

由於確診者仍舊來自於全國各地的親友聚會、校園、補習班、舞蹈學院、三溫暖、澡堂、體育設施、宗教場所等，專家與防疫當局接連嚴重警告，若病毒擴散與感染規模不變，未來2至3周內單日確診數恐怕飆破1000人！

根據《韓聯社》報導，截至1日0時為止，南韓防疫當局今（1）日上午9時30分共通報451起病例，其中境內感染為420例、境外移入為31例，目前南韓共累計34652例確診、維持526例死亡。

▲首爾氣溫降低，預估將進入新冠病毒傳播高峰期。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增255例（首爾佔153例、京畿道佔86例、仁川佔16例），佔總體新增確診比率達60.7%；釜山與忠清北道各新增31例；光州新增22例；忠清南道各新增16例；大邱新增11例；大田、慶尚北道、慶尚南道各新增10例；江原道與全羅北道各新增9例；蔚山、世宗、全羅南道各新增2例。

從新增的群聚感染案例來看，慶尚北道慶山市嶺南大學音樂學院累計25例；釜山市蓮堤區某宗教場所累計15例；首爾市江南區大峙洞某英文補習班累計7例。

▲南韓首都圈疫情短時間內無法趨緩，圖為首爾地鐵。（圖／路透社）

從主要的群聚感染案例來看，首爾市江西區有氧舞蹈學院累計189例；蔚山、釜山長谷講習聚會累計148例；京畿道龍仁市親子咖啡廳累計89例；慶尚南道晉州市團體研習營累計72例；忠清北道堤川市醃泡菜活動累計55例；仁川市延壽區某酒店累計53例；慶尚南道昌原市馬山會原區某酒店累計40例。

從1日0時起至7日，首都圈防疫層級維持第2階段，酒店、舞廳、賭場等停止營業，同時公寓社區大樓內的三溫暖、澡堂、汗蒸幕、舞蹈學院等暫停營業，飯店與民宿舉辦的年終活動全數取消，並禁止100人以上聚會；其他非首都圈地區則提升至1.5階段。

至於南韓第二大城釜山，代理市長邊城完（변성완）昨（30）日在記者會上強調，為保護考生健康安全，全市72小時防疫層級將「超前佈署」提升至第3階段，高速鐵路KTX、長途客運等大幅減班50%。

▲南韓保健福祉部第2副部長姜都泰。（圖／達志影像）

南韓保健福祉部第2副部長姜都泰（강도태）於1日上午在會議中表示，單日確診數連日來皆維持4、500多人規模，主要為醃泡菜、親友職場聚會、舞蹈學院等室內活動所引起的群聚感染，以此擴散成全國性的流行潮，入冬後一旦脫下口罩皆難以避免遭感染的危機，呼籲全民恪守防疫規則，「扣緊『防疫』的衣領」。

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