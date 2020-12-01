中國11月官方、財新製造業PMI　優於預期

▲中國大陸製造業有復甦趨勢。（圖／CFP）



記者陳政錄／綜合報導

中國大陸製造業表現回暖，據官方11月30日公布的製造業採購經理指數（PMI），為52.1%，較上月上升0.7個百分點，創今年內高點，另「民間版」數據方面，財新1日公布的11月製造業PMI指數更升至54.9%，為2010年11月以來最高。

11月30日，大陸國家統計局公布11月製造業PMI為52.1%，較上月上升0.7個百分點，優於預期，且連續5個月在51%及以上；12月1日，由財新公布的詔造業PMI指數為54.9%，創下2010年11月以來新高，同樣優於市場預期的53.5%和上月的53.6%。

大陸國家統計局解讀，這顯示經濟復甦趨勢穩中有進，質量往好發展，復甦動力增強，運行平衡性改善，外貿市場穩定性較好，企業消化成本能力上升，新動能持續增強。

財新報告表示，對未來一年的產出前景，企業保持強勁樂觀，主要來自公司擴張、國家扶持政策，以及疫情結束後的全球經濟反彈預期。

非製造業方面，國家統計局11月30日亦發布中國非製造業商務活動指數，較上月上升0.2個百分點至56.4%，連續4個月上升，連續2個月保持在56%以上。

大陸PMI分為兩個版本，一是有由國家統計局發布的「官方版」，追蹤大中型企業，二是由財新公布的「民間版」，追蹤中小企業為主。

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