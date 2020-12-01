日少年殺婦姦屍稱「精子讓人復活」　遺體塞櫥櫃…哆啦A夢會幫忙！

▲日本18歲少年福田孝行殺害母女遭判死刑。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

日本山口縣1999年發生一起震驚全社會的兇殺案，一名18歲少年闖入民宅殺害23歲女屋主後性侵，再殺死僅11個月大的女嬰，接著將兩人塞進櫥櫃，手段相當兇殘。少年出庭時更表示，他認為將屍體塞進衣櫥，哆啦A夢就會幫他解決問題，更認為將精子注入陰道，就能讓人起死回生。由於少年犯後沒有任何悔意，最終在2012年判處死刑確定，成為日本首起「未成年判死」案例。

綜合外媒報導，山口縣光市18歲少年福田孝行在1999年4月14日，打扮成水管檢查工人闖入一間民宅，掐死23歲屋主本村彌生後，再綑綁被害人雙手性侵，接著重摔其11個月大的女嬰致死，隨後將兩人塞進櫥櫃後，竊取屋中財物逃逸。

被害人丈夫返家後，發現家中一片混亂，在櫥櫃發現妻子全裸的遺體後報警，警方才在櫥櫃最上層找到女嬰遺體，福田孝行也在4天後被逮捕。起初辯方想以未成年為由採用少年法，讓福田孝行頂多關8就可出獄，辯護律師更提出一堆荒謬的證詞，引發全民共憤。

辯方律師表示，福田孝行欠缺母愛，又長年被父親家暴，所以才會將本村彌生認成自己的母親緊抱不放，應屬過失致死。另外，福田孝行受到動漫影響，認為將精子注入陰道內就會使人起死回生，加上他覺得「哆啦A夢」就會幫忙解決問題，才將兩人的遺體放入櫥櫃。

福田孝行在關押期間更曾寫信告訴友人，「一隻公狗某天在路上遇到一隻可愛的母狗，就這樣騎上去……這樣是罪嗎？」、「這世界終究是由惡人獲勝的，等我7、8年後出獄時，你們要舉辦盛大的party歡迎我啊～」還有其他更離譜的信件，顯見他毫無悔意。

廣島高等法院在2008年推翻原本的無期徒刑判決，改判處死刑；被告辯護團上訴後，日本最高法院2012年維持原判，被告死刑確定。目前福田孝行仍關押在廣島拘留所等待伏法，也因為罪刑重大，也讓他成為日本首起20歲以下未成年判死的案例。

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