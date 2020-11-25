國防部下修役男體位區分標準　身高154公分就需當兵

▲國防部預告修正《體位區分標準》，將免役身高下修至154公分。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委李德維日前指出，109年1月到8月，共有9萬1364人參加徵兵體檢，其中免役體位竟有2萬855人，佔比22.8%。對此，國防部近日已預告修正役男《體位區分標準》第2條附件，將免役身高自157公分下修至154公分，視力部分更加註「最佳矯正視力未達0.6者」才能免役。

國民黨立委李德維日前於立法院質詢時指出，109年1月到8月，共有9萬1364人參加徵兵體檢，其中免役體位竟有2萬855人，佔比22.8%，質疑標準太寬鬆，國防部長嚴德發允諾，會找各部會研討，如何把合理的體位標準做訂定。

根據《體位區分標準》條文明定，達適服役年齡的男子，若身高196公分以上、157公分以下者免役，新版草案將免役身高下修至154公分，除非BMI（身體質量指數）未滿16.5或大於35才得以免役。

針對視力部分，現行條文也規定，若一眼矯正視力0.1以下、一眼散瞳後驗光度數逾11屈光度，以及兩眼散瞳後驗光度數相差5屈光度者可免役，新版草案則改為一眼散瞳後驗光度數逾11屈光度，以及兩眼散瞳後驗光度數相差5屈光度者，還須有「最佳矯正視力未達0.6」條件者，才可以免役。

此外，國防部也修正免役體位及替代役體位之BMI值，免役體位須達「＜16.5或＞35」；替代役則為「16.5≦BMI＜17」或「31＜BMI≦35」。至於原身高196公分以上、身高157公分以下者屬免役體位，國防部也在新版草案中增列155公分至157公分。

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