共機派遣2架運8入侵我西南空域　11月第20度擾台

空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，空軍司令部隨即宣布141架F-16戰機全面停飛，將全數戰機實施「天安一號」特檢，特檢完後再規劃復飛。據了解，F-16戰機部隊預估在12月初全面完成特檢，屆時F-16戰機部隊將可全面恢復戰備。