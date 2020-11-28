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鹿溪宴比去年貴1千　澎派料理饕客喊「讚啦」

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▲鹿溪宴盛大登場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿溪宴盛大登場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

2020鹿港四季紅冬歡系列亮點活動「鹿溪宴」，11月28日晚間6時起在文小五預定地盛大登場，現場擠進數千民眾參加，評比今年的鹿溪宴，價錢比去年的每桌三千多了一千元，但食材有足夠的提升，鰻魚、白灼蝦、炸春餅等都是亮點，還有大家第一次吃到的櫻花蝦芋丸，「芋到蝦」真的很搭配，大家吃得都很滿意。

▲鹿溪宴盛大登場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿溪宴盛大登場參加的民眾大喊讚。

首先由裝扮華麗隆重的無限人形劇團變裝進場，演員有如放大版的布袋戲偶，立刻吸引大家的目光，引起騷動。接著鹿港鎮長許志宏與眾位鎮民代表、里長等貴賓，在舞台上轉動開關亮出「鹿溪宴」三個字，配合絢麗的燈光及小煙火，宣告鹿溪宴正式開桌。

▲鹿溪宴盛大登場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鹿溪宴的前菜有茶飲、烏魚子、野生蝦猴酥、紹興香腸、鰻魚；主菜是小肉包、魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、金錢蝦餅、鴨肉米糕、蚵仔煎、燕餃湯、白灼蝦、春餅。甜點有四樣，分別是五行湯圓、朵雲xo、厚片牛舌餅、麻糬。伴手禮是餐桌上的鹿溪宴紀念碗盤組，餐後可以將自己的碗盤帶回家作紀念，另外每桌兩份新吉發炊粉禮盒，每桌4,000元，11月28、29日兩天共計450桌。

▲鹿溪宴盛大登場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

許志宏致詞表示，歡迎來自各地的好朋友們，來到鹿港參加四季紅冬歡系列活動的鹿溪宴，現場有225桌鹿港的美食佳餚，請大家來品嘗。以前辦的小吃宴是匯集鹿港知名小吃於一桌，鹿港鎮公所今年推出升級版，食材更鮮美，同時加上辦桌師傅的手路菜，以更精緻的誠意款待來自全台各地的鄉親們，希望讓大家來鹿港「冬歡」，歡喜呷美食，看表演，感受在廟埕看戲吃辦桌的古早味，融入鹿港的在地風情。

▲鹿溪宴盛大登場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

更多被稱讚的是今年鹿溪宴的菜色，食材精進，份量足，蚵仔大顆，滋味鮮美。總鋪師要準備二百多桌菜，隨時都在跟時間賽跑，尤其端菜的服務人員更是加強上菜的效率與速度，務必要使佳餚上桌都是熱騰騰的。許志宏強調，由於鎮公所對品質的要求，很多菜色例如蚵仔煎、炸春餅、金錢蝦餅、鴨肉米糕、白灼蝦等都是現蒸現炸，務必保持菜色的鮮美。

▲鹿溪宴盛大登場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

活動中除了有無限人形劇團以及樂團的表演，還邀請到甫獲得冬歡活動台語歌唱大賽冠軍的王柏仁，上台獻唱三首經典台語歌曲，新出爐的「鹿港歌王」台風穩健，頗受好評。

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