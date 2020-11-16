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新地標！鹿港轉運站估帶動18億投資　王惠美：12月正式招商

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▲▼王惠美出席鹿港轉運站BOT案招商說明會。（圖／記者楊佳穎攝）

▲王惠美出席鹿港轉運站BOT案招商說明會，多家企業廠商與會。（圖／記者楊佳穎攝）

記者楊佳穎／台北報導

彰化首座複合型商場即將登場！彰化縣政府16日在台北舉辦「鹿港轉運站新建營運移轉案」招商說明會，由縣長王惠美親自出席，與多家企業廠商面對面溝通。她致詞表示，鹿港每年遊客超過千萬人，周邊鄉鎮還有近30萬人口數，是非常好的投資機會；只要廠商有意願投資，縣府也會用最快速度協助，「讓你在這邊開始賺錢，並提供更多就業機會！」

鹿港轉運站新建營運移轉案預計12月份正式公告招商，明年完成綜合評選與簽約，簽約後4年內興建完成並開始營運。王惠美指出，鹿港地區是個開放式博物館，入口非常多，每年進來的遊客超過千萬人，卻缺乏商務的部分，往往很難留住民眾過夜，因此希望運用這塊將近1公頃的土地創造更多商機，有更好的飯店能留住更多的人。

「實際上鹿港非常適合吸引國際旅客！」王惠美進一步說，鹿港的宗教、廟宇各方面非常興盛，也是人間國寶最多的地方，非常適合深度旅遊，而本案建築規劃為地下2層、地上10層，集結轉運站、停車場、美食街、百貨公司、飯店、影城等，可提供遊客、在地民眾多元的服務。

轉運站將建於鹿港市中心，王惠美也介紹，本案基地緊鄰生態公園、體育場，要做飯店、商務都非常適合，旁還有實驗學校，配備相關器材設備，是傳統工藝、傳統音樂的訓練地點，這些場域都能與轉運站做相關搭配使用。

▼鹿港轉運站新建營運轉移案將為彰化帶來首座複合型商場。（圖／記者楊佳穎翻攝）

▲▼鹿港轉運站新建營運轉移案將為彰化帶來首座複合型商場。（圖／記者楊佳穎翻攝）

王惠美還提及，彰化縣過去缺乏大型百貨公司、影城，很多到鹿港觀光的人潮也住在台中的飯店，但事實上鹿港為當地經濟發展中心、主要生活圈，涵蓋周邊鄉鎮還有將近30萬人口數，市場面很大，「這是非常好的投資機會，投資鹿港絕對會讓你賺大錢！」此案預估興建成本為18億元，後續營運產值絕對是每年上百億。

王惠美最後強調，只要企業廠商願意投資，縣府會用最快速度給予協助，讓廠商賺錢並提供更多就業機會；此外，縣府也將接續盤點縣內土地，大家可繼續關注彰化縣後續招商資訊。

彰化縣政府則表示，鹿港轉運站基地位於建國路、鹿草路及中正路間的市中心區，開發面積達9757平方公尺，距離天后宮及老街僅700公尺，且緊鄰西濱快速道路，可快速抵達台中港，觀光及交通便利；此案縣府將採BOT促參案方式進行招商、興建及營運，許可年限為50年，預估可帶動民間投資新台幣18億元，並創造上百人就業機會。

在後續執行時程部分，縣府也說，目前11月為招商準備階段，規劃舉辦台北、台中兩場說明會，並於12月底前公告招商，公開上網徵求廠商申請；預劃明年4月底前完成綜合評選，並於5月底前完成簽約作業。

▲▼王惠美出席鹿港轉運站BOT案招商說明會。（圖／記者楊佳穎攝）

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