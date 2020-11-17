澎派！鹿港小吃宴升級「鹿溪宴」開放預訂　450桌秒殺

▲鹿溪宴17日開放訂桌秒殺。（圖／鹿港鎮公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港小吃宴今年推升級為鹿溪宴，21道菜每桌4000元，不僅可以吃到辦桌師傅的手路菜，還可在廟埕看戲，還送特製碗盤組及伴手禮，17日上午8點開放訂購，網路報名共100桌18秒就秒殺賣完，傳真報名共250桌，在接收資料與統計的同時，現場報名也賣完，450桌被搶訂一空，真的超級搶手。

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由於彰化鹿港廟口商圈協會今年首度推出「鹿港潯味甲子宴」，一桌12道菜6000元一開放報名就秒殺，7日在彰濱工業區台灣玻璃館舉辦，沒想到有女網友吃完十分不滿，菜色讓人大失所望，炸物類不是冷掉就是過老過硬，羹湯感覺沒有調味，痲老潤餅超小，蚵仔煎沒有勾芡，腿庫也油到不行。

鹿港鎮公所深怕鹿溪宴會因此被畫上等號，叫好不叫座，為此也感到憂心，但許多網友對公所掛保證，因此一推出便秒殺，鹿港鎮長許志宏誠摯邀請各地喜愛品嘗小吃的朋友蒞臨鹿港，把所有人氣小吃一網打盡，滿足舌尖的味蕾，體驗鹿港濃郁的人情味。

鹿港鎮長許志宏表示，拜網路科技所賜，網路是鹿溪宴最快的銷售管道，現場還有來自各地的鄉親排隊，最早的是昨晚12點到鎮公所門口等候，盛情可貴，鹿港鎮公所一定全力以赴，拿出鹿港最佳美食來傳承鹿港的在地文化。

現場報名民眾來得最早的是福興鄉曾小姐，17日凌晨12時就來排隊，買的是11月29日，曾小姐說，往年她都沒報上名，今年終於如願。來自和美的柯小姐拿到第二號，她是早上4點到鎮公所排隊，表示因為沒有吃過，聽人介紹，才想來買一桌，也是要給家人享用。

來自彰化市的邱先生與女兒結伴，也是午夜來到鎮公所門口排隊，自備小板凳，買的是11月28日一桌，拿到第一號，邱先生說，他也是第一次來報名，因為女兒看到新聞報導，才想來買一桌給家人聚餐。

還有在地鹿港人黃先生，每年都來報名，跟親友一共4個人結伴，早上4點來排隊，拿到第15號，他說，每年都來品嘗小吃宴，今年改名為鹿溪宴，價錢多了一千元，他是有比較過菜色，認為還是很值得，所以繼續來報名。黃先生特別表示，他對鎮公所辦得有信心。

鹿港鎮公所打造鹿港小吃的升級版「鹿溪宴」，將於11月28、29日在文小五預定地推出澎湃的鹿港美食饗宴，每天辦理225桌，兩天共450桌。

今年的鹿溪宴在前菜就有茶飲佐烏魚子、野生蝦猴酥、紹興香腸及蒲燒鰻，主菜則是美味小肉包、魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、金錢蝦餅、鴨肉米糕、蚵仔煎、燕餃湯、白灼蝦、炸春餅等。甜點方面有五行湯圓、朵雲XO、厚片牛舌餅、麻糬。餐後伴手禮是每人一份的陶瓷紀念碗盤組，讓每個客人將用完的碗盤可以帶回家做紀念。



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