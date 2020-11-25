東港國寶級櫻花蝦進入捕撈期　大陸一頁式網站出現山寨版

▲屏東縣東港國櫻花蝦進入捕撈期，大陸一頁式網站出現山寨版，東港區漁會籲消費者別上當 。（圖／翻拍林漢丑臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港櫻花蝦進入捕撈期，最近在網路卻出現大陸山寨櫻花蝦，不肖業者拿「赤尾青蝦皮」假冒「東港櫻花蝦」在網路販售，讓不少消費者受騙，東港區漁會總幹事林漢丑在社群媒體呼籲消費者不要上當。

▲▼櫻花蝦、不同種類的蝦子。

林漢丑表示，東港區漁會生產的櫻花蝦，以其深海捕撈不受污染、珍稀性及高營養價值，深受日本等國消費者喜愛，成為台灣國寶級水產品。

▲林漢丑總幹事教導消費分辨真的櫻花蝦。

但大陸最近有不肖廠商也動起仿冒櫻花蝦的主意，在臉書、網站頻繁推出一則殘疾劉叔叔賣屏東櫻花蝦的一頁式詐騙廣告，欺騙消費者，拿著大陸漁船捕撈晾曬赤尾青蝦（蝦皮）的照片，冠上台灣屏東櫻花蝦的品牌名義，企圖魚目混珠、以次充好企圖從中謀高價販售。由於不少消費者無法清楚櫻花蝦與赤毛青的區別，因此被騙上當。

他並將櫻花蝦與赤尾蝦等不同蝦類的分別po上社群網站，提供消費者分辨，以免購買上當。林漢丑指出，為資源永續，東港櫻花蝦捕撈期從11月到翌年5月，目前捕獲量比去年豐收，每箱15公斤價格在4000~5000元間，歡迎消費者選購。

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