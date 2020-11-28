國際志工日績優志工暨績優團隊表揚　黃偉哲：讓台南成有愛志工城市

▲台南市長黃偉哲表揚績優金質獎志工、績優團隊及志願服務評鑑績優局處，因為有大家的努力成就台南有愛、志工城市的精神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



每年12月5日為國際志工日，台南市政府28日在台南勞工育樂中心舉辦2020年績優志工暨績優團隊表揚活動，市長黃偉哲表揚120位來自不同領域服務年資滿10年，時數已滿2000小時的績優金質獎志工、5組績優團隊及5個志願服務評鑑績優局處，因為有大家的努力成就台南有愛、志工城市的精神。



表揚活動在「愛樂視障合唱團」悠揚的歌聲中揭開序幕，由黃偉哲市長、市議員呂維胤、陳怡珍、沈震東、王家貞、李啟維及社會局長陳榮枝、志工夥伴們進行焦點儀式，啟動代表「心心相印」愛的力量，傳遞本次活動主題「志得齊LOVE〜分享愛」的精神，展現志工們的付出像旭日東昇的朝陽般溫暖，並將這份愛散播分享給所有的人。





黃偉哲市長表示，截至目前台南市共有5.75萬名志工，其中65歲以上的志工佔28.7％。黃偉哲非常感謝每一位志工伙伴在各領域的付出，也表示志工是台南市不可或缺的重要資產，不僅要給志工更多的鼓勵，同時也希望能夠提供更多志工服務的管道，讓更多市民朋友加入志願服務的行列，在個人能力範圍內為社會大眾盡一份心力，營造台南是個有愛、志工精神的幸福城市。



金質獎得主中，高齡90歲的陳華陸阿嬤為獲獎的最高齡志工，是台南市新化戶政事務所山上戶政辦公處的民政志工，華陸阿嬤總是把服務的單位當成自己的家，熱心親切服務每一位來洽公的民眾，服務精神深受民眾及單位的肯定，更是活到老服務到老的最佳典範；另台南市永康區復國社區關懷據點志工李宥儒累積服務時數達15562小時，是所有金質獎中服務時數最高者。



社會局指出，依台南市志願服務獎勵辦法規定，績優志工個人獎勵分為金質獎、銀質獎及銅質獎等三種，「銅質獎」服務時數600小時以上；「銀質獎」服務時數1200小時以上；「金質獎」服務時數達2000小時以上。



今年除了有120名金質獎志工接受表揚，另外還有168名銀質獎、287名銅質獎等志工，社會局也將請各志工運用單位代頒獎狀。５組獲選績優團隊有奇美醫院志願服務工作隊（衛生類）、台南市立醫院志願服務工作隊（衛生類）、台南市政府文化局新營文化中心志工隊（文化類）、台南市勞工服務志工隊（勞工類）及台南市政府財政稅務局志工隊（稅務類）等；５個獲選績優局處有台南市政府環境保護局、台南市政府衛生局、台南市政府勞工局、台南市政府財政稅務局以及台南市政府工務局。



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