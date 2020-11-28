台南左鎮化石園區「3D劇院」即將開張　黃偉哲邀請大小朋友來看3D恐龍世界

▲台南左鎮化石園區「全新3D劇院」即將開張了，台南市長黃偉哲等人到場體驗，並邀請大小朋友一起來沉浸體驗生動精彩的史前恐龍世界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南左鎮化石園區2019年5月開幕以來，成功為創造觀光熱潮，已成為各級學校及教育團體戶外教學的首選之地，令人引頸期盼的「全新3D劇院」即將開張了。

台南市長黃偉哲、左鎮區長邱志榮及市議員陳碧玉、李偉智到場體驗3D影片，園區吉祥物KOKO與小朋友們都很興奮來3D電影院觀賞350吋立體劇院銀幕，沉浸體驗生動精彩的史前恐龍世界。





台南市長黃偉哲說，左鎮化石館最新鎮店之寶3D電影院即將開幕，喜歡看3D影片可以來350吋的大螢幕，有許多好片子只要戴上眼鏡就可以有身歷其境的體驗，所以真的非常興奮，尤其在對山區很多小朋友是很好的教育，但也要配合防疫，左鎮化石館開幕至今已突破70萬人次，謝謝大家對化石館的支持，也呼籲來化石館的好朋友要做好防疫工作，歡迎大小朋友相約一起來左鎮化石館。





文化局指出，「台南左鎮化石園區」是全國唯一兼具典藏研究、展示教育及休憩複合功能的化石主題博物館，為增進園區的教育與娛樂設施，今年特別將演講廳進行多媒體優化建置，增添3D劇院硬體設備，以提供民眾科普教育主題、親子休憩及寓教於樂的視聽體驗場所。



左鎮化石園區表示，為增進園區的教育與娛樂設施，今年特別將演講廳進行多媒體優化建置，增添3D劇院硬體設備，並引進適合大小朋友欣賞的《重返恐龍島》(Return To The Lost World)影片，由屢獲殊榮的英國紅星動畫公司(Red Star Film)創意總監Ben Smith執行導演製作、比利時布魯塞爾的nWave Pictures 3D影片公司獨家發行。





另外，本片約12分鐘，結合音響特效及快節奏，透過劇院350吋透音銀幕，以視聽加乘、身歷其境的立體感受，迅速帶領觀眾穿越時空、上天下海，進入翼龍、棘龍、蛇頸龍、滄龍出沒的史前世界，體驗一場奇幻的恐龍冒險旅程，可說是一部娛樂性極高的動畫影片，非常適合全家共同體驗。本片內容描述男主角前往荒島度假，因直升機事故，意外進入史前恐龍世界，影片出現的蛇頸龍、滄龍，更與園區特展「鰭幻足跡」環景劇場相互呼應，希望帶給大、小朋友更深刻的知識樂趣，對特展印象更為深刻。





文化局指出，想要體驗各種恐龍環繞的大小朋友們，千萬不要錯過園區首部3D影片《重返恐龍島》(Return To The Lost World)，自12月2日上映至2021年年底，每週五至日放映3天，每日上午10、11時及下午2、3時整點各放映1場次，總計4場次，週一至週四另開放30人以上團體預約。為迎接國旅熱潮、回饋來訪遊客，觀賞3D劇院原價100元，現園區推出搶先體驗銅板價、兩人同行只要50元（25折），優惠至今年12月底止，明年調回原價，歡迎民眾入園後逕洽服務台購票。



為配合防疫需求，園區嚴格落實入園實名制與測量額溫工作，提醒民眾進入園區務必戴上口罩，隨著3D劇場推出，除館內互動設備定時消毒，園區也將每場次清潔消毒3D眼鏡，提供遊客安全安心的遊賞環境。



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