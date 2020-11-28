英雄旅程將抵達終點　 53位空拍戰士帶你「看見家鄉」

▲來自全台7所國中小的「空拍戰士」，製作出一部關於家鄉的動人紀錄片，《2020 看見家鄉成果影展》，台南市長黃偉哲等人，受邀一同參與影展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

經歷長期磨練，「2020 看見家鄉—英雄旅程」迎來最終站，來自全台7所國中小的「空拍戰士」，透過田野踏查、採訪、空拍、剪輯，製作出一部關於家鄉的動人紀錄片，《2020 看見家鄉成果影展》28日在成功大學舉辦，台南市長黃偉哲、TVBS新聞部總監詹怡宜、MOMOTV總經理李儒林等人，受邀一同參與影展。

台南市長黃偉哲蒞臨現場一同觀賞看見家鄉紀錄片，他表示藉由台南市樹林國小製作的《樹子脚鶴逗陣》，認識世代傳承的故事，令他感觸特別深刻。黃偉哲強調，孩童透過看見家鄉，能發現家鄉的美好與不足，認識腳下成長的土地，這樣的教育活動，值得所有人的推動，使台灣的孩童都能「看見家鄉」。

由中華民國愛自造者學習協會發起的「看見家鄉小導演計畫」，今年與7所國中 小進行合作，涵蓋台灣中部的雲林縣成功國小；南部的屏東縣鹽洲國小、台南市樹林國小；東部的宜蘭縣湖山國小、花蓮縣玉里國小、台東縣賓茂國中，及來自外島的澎湖縣嵵裡國小，共53位學員，其中9位更是曾參與看見家鄉的 「回流」小學員，以更深刻的角度，描繪家鄉記憶與人文情感。

學員們歷經數月努力，在各校師長、專業隊輔團隊的協助下，從零出發，成功誕下關於他們家鄉的紀錄片。湖山國小探索百果山的秘密;玉里國小以傳遞幸福的行動郵車為主題;賓茂國中將故事聚焦於曾離開部落的族人，進一步傳達排灣族人對文化及家鄉的熱愛。

成功國小帶領觀眾走進茶產業的重鎮—坪頂社區；鹽洲國小描繪校內與周遭，有別於東港的特色和風景；樹林國小深入體驗「白鶴陣」，世代傳承的小故事也不容錯過；最後與位於澎湖的嵵裡國小，一同探究石滬的神秘與奧妙。此外，除了 9位回流小導演的創作，學員們更帶來親手製作，或連結地方特色的家鄉小物，都在《2020 看見家鄉成果影展》中呈現。



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