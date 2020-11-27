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荷蘭美聲歌手馬丁居家檢疫不孤單　黃偉哲送予滿滿台南特產陪伴

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▲台南市長黃偉哲為讓馬丁出關後，繼續歌唱撫慰人心的歌曲，特地準備了各式各樣的台南美食，讓他居檢期間不孤單，有滿滿美食溫馨相伴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲為讓馬丁出關後，繼續歌唱撫慰人心的歌曲，特地準備了各式各樣的台南美食，讓他居檢期間不孤單，有滿滿美食溫馨相伴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

去年頗受市民好評的荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）已於日前受邀抵台，並於防疫旅館展開14天的檢疫期，待期檢疫期滿後正式與市民朋友見面，市長黃偉哲為讓馬丁出關後，繼續歌唱撫慰人心的歌曲，特地準備了各式各樣的台南味，讓他居檢期間不孤單，有滿滿美食溫馨相伴。

▲台南市長黃偉哲為讓馬丁出關後，繼續歌唱撫慰人心的歌曲，特地準備了各式各樣的台南美食，讓他居檢期間不孤單，有滿滿美食溫馨相伴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府在檢疫期第一週，除了以基本的珍珠奶茶迎客之外，頗受國內外旅客喜愛的台南小吃，包含牛肉湯、肉燥飯、蝦捲等；台南農特產關廟鳳梨汁、麻豆柚子蔘、東山椪柑及以桂圓製成的麵包；還有近年大賣的古蹟文創點心，成功洋芋片、至聖點心麵、媽祖賜芙小泡芙等等，都是馬丁居家檢疫期間可以品嘗到的臺南美食。另外在去年參加馬丁演唱會，深受馬丁歌聲感動的台南蝦捲業者，也特地提供臺南蝦捲美食，表達歡迎之意。

▲台南市長黃偉哲為讓馬丁出關後，繼續歌唱撫慰人心的歌曲，特地準備了各式各樣的台南美食，讓他居檢期間不孤單，有滿滿美食溫馨相伴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，希望透過這些接待讓馬丁感受到台南的熱情好客，並深刻了解台南的美食文化，市府也表示接下來還有許多許多豐富的台南美食，等著馬丁接招！

黃偉哲市長11月25日率先公布馬丁將在12月18日晚間參與國家交響樂團在安平億載金城的「爵士．樂無限」活動，他也將參與未來為期一個月的「2021台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」，詳細的活動時間及場次資訊將陸續公開，敬請期待。


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