　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣樹木保護嘉年華活動豐富精彩　 黃偉哲：重視樹木保育共造綠意城市

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「2020台灣樹木保護嘉年華」活動，在台南運動公園舉行開幕儀式，市長黃偉哲等人一起體驗攀樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2020台灣樹木保護嘉年華」活動，在台南運動公園舉行開幕儀式，市長黃偉哲等人一起體驗攀樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020台灣樹木保護嘉年華活動從11月27日至29日熱鬧展開，28日在台南運動公園舉行開幕儀式，市長黃偉哲表示，樹木保護是市府長期推行重要工作，此次與台灣都市林健康美化協會共同辦理活動，建立產學交流機會，提供台南市園藝景觀、設備商及研究人員互動平台，相信有助於讓台南的樹木保護工作更優化精進。

黃偉哲市長表示，樹木是都市之肺，在市政推動上，常有市民朋友對行道樹修剪提供許多很好的建議，市府都會採納逐步改善，也希望能有更多市民加入愛樹護樹的行列，因為樹木不但可以遮陰、提供清新的空氣、減少塵埃，也可以讓身心舒暢。所以大家一定要愛護都市的樹木，也希望都能廣植樹木，讓台南成為一個綠意盎然的都市。

▲「2020台灣樹木保護嘉年華」活動，在台南運動公園舉行開幕儀式，市長黃偉哲等人一起體驗攀樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲更於現場偕同林業試驗所所長張彬，及台南市體育總會理事長吳志祥一起體驗攀樹，黃偉哲奮力直攀兩公尺以上，引起現場民眾大聲歡呼叫好。

農業局長謝耀清指出，為了探討如何從管理層面加強樹木倒伏預防與因應，27日舉辦了「都市樹木健康檢查與風險管理論壇」，邀請大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷及林試所副所長吳孟玲，分享都市樹木管理新知，吸引各界人士參與討論，交流如何與都市樹木共處，進而讓公共安全更有保障。

▲「2020台灣樹木保護嘉年華」活動，在台南運動公園舉行開幕儀式，市長黃偉哲等人一起體驗攀樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，樹木保護嘉年華系列活動之一「台灣攀樹國際錦標賽」，為台灣都市林健康美化協會依據國際樹藝協會（ISA）的世界攀樹錦標賽（ITCC）規範，在台灣辦理的國際型攀樹比賽。利用攀樹繩索技術進行樹木修剪、樹木調查、林業採種等樹藝與林業工作，在國際上已經為許多國家普遍採用。本次參賽獲獎的台灣賽員，將優先獲得亞太攀樹錦標賽（APTCC）及世界攀樹錦標賽（ITCC）的參賽資格，代表台灣出賽。

農業局指出，近年來國內攀樹技術結合休閒活動盛行，並納入國教108課綱，學童不僅能訓練手腳協調，更在攀樹過程中體會自然生命的奧妙。此次活動希望以高規格的競賽，推廣並宣導攀樹技術應用及安全觀念，進而提升全國攀樹技術水準，以助於台灣與國際接軌，強化樹木保護觀念及技術新知。

▲「2020台灣樹木保護嘉年華」活動，在台南運動公園舉行開幕儀式，市長黃偉哲等人一起體驗攀樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）
樹木保護嘉年華活動除了舉辦攀樹競賽，為了提升國內樹木保護水準，建立市民樹木保育共識，特別結合產、官、學、民、研等單位，設置樹木保護宣導、林業技術宣導、樹藝資材及設備展示、攀樹裝備展示、林業加工品展示等多元樹藝攤位，還有樹木診斷檢測、鏈鋸安全、空拍機救援、認識殼斗科植物、林業採種等課程與工作坊，提供市民林木遊憩體驗，並增進相關保育知能。

今日樹木保護嘉年華活動，包括林業試驗所所長張彬、台灣都市林健康美化協會理事長張育森、農業局長謝耀清、台南市體育總會理事長吳志祥及市議員呂維胤等各界人士到場共同響應推廣樹木保育。


＊下殺2折超划算＊
 

ET快訊
運動會當義工！3寶辣媽露「深V雪乳」　真理美腿爸爸們看呆
《玩很大》女星連身泳裝「全是洞」！　靠2條線Hold住胸
外送員拿「餐點狠砸」女店員！網卻一面倒狂刷店家1星負評
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

英雄旅程將抵達終點　 53位空拍戰士帶你「看見家鄉」

國際志工日績優志工暨績優團隊表揚　黃偉哲：讓台南成有愛志工城市

台灣樹木保護嘉年華活動豐富精彩　 黃偉哲：重視樹木保育共造綠意城市

被浪狗啃咬滿月　里長蕭富子：目前仍有20多隻出沒

雲林空氣品質科技執法　推出APP監測透明化讓民眾線上掌握

台南市水患自主防災社區績優　勇奪5連霸全國唯一

台南胡麻文化節　台水宣導節約用水、e化帳單

加強攔查取締大貨車、大型重機車違規　玉警維護山區交通順暢與安全

台南左鎮化石園區「3D劇院」即將開張　黃偉哲邀請大小朋友來看3D恐龍世界

台南善化慶安宮作公益　助警增設路口爆閃燈減少交通事故

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

英雄旅程將抵達終點　 53位空拍戰士帶你「看見家鄉」

國際志工日績優志工暨績優團隊表揚　黃偉哲：讓台南成有愛志工城市

台灣樹木保護嘉年華活動豐富精彩　 黃偉哲：重視樹木保育共造綠意城市

被浪狗啃咬滿月　里長蕭富子：目前仍有20多隻出沒

雲林空氣品質科技執法　推出APP監測透明化讓民眾線上掌握

台南市水患自主防災社區績優　勇奪5連霸全國唯一

台南胡麻文化節　台水宣導節約用水、e化帳單

加強攔查取締大貨車、大型重機車違規　玉警維護山區交通順暢與安全

台南左鎮化石園區「3D劇院」即將開張　黃偉哲邀請大小朋友來看3D恐龍世界

台南善化慶安宮作公益　助警增設路口爆閃燈減少交通事故

英雄旅程將抵達終點　 53位空拍戰士帶你「看見家鄉」

王道銀行AI系統出包　黃天牧：確保投資人權益

安溥14歲寄demo投稿「全被打槍」　曝：只有一個人理我！

台南警路跑高手1200米受訓突昏迷　CPR搶回心跳送醫意識不清

王道銀行系統出包　金管會主委黃天牧：下周一跟各界報告

金正恩怕爆！傳北韓警告使館「勿挑釁美國」...疑懼拜登當選總統

川普推翻拜登毫無希望！　「殭屍訴訟」只想鞏固鐵粉基本盤　

小鬼生前「叮嚀1功課」…元元聽話照做了！　2分鐘自拍片超催淚

KTM「白牌冒險機車」海外發表！配備媲美390、小馬力更好上手

空氣清淨機購買前必知4要點　別傻買到地雷貨

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

地方熱門新聞

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

2歲童衝出馬路　駕駛驚嚇急煞車

清水岩溫泉露營區　明年6月營運

台中清水高中圖書室飄無印良品風

闖某高中女宿　黑衣人：找朋友

大坑3號步道重新開放　新增美景超好拍

台南師生攀登尾寮山1學生失聯　警消搜3hrs尋獲

搭昇恆昌特賣　尊爵天際推288元下午茶

超推大坑美食！獨特孜然麵線引爆味蕾

「台灣粉圓教母」製作米老鼠造型彩色珍珠　聲名大噪　　

雲林小農村出美景　精裝農民曆6000本秒殺　

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

被浪狗啃咬滿月　里長：目前仍有20多隻出沒

更多熱門

相關新聞

美國務高官「絕對支持台民主獨立」　冷略憤怒中國

美國務高官「絕對支持台民主獨立」　冷略憤怒中國

2020年底的各國政治氣氛相當緊繃，尤其在台海問題上，中、美、台三國的關係相互牽扯卻又互不妥協，令亞太地區國家摸不著頭緒。日前美國國務院一名高級官員再度發表對台看法，「支持台灣的自由與獨立」，對於中國的警告完全置之不理，且堅持美國需要繼續支援台灣。

Nissan Juke試駕開箱

Nissan Juke試駕開箱

台南左鎮化石園區「3D劇院」即將開張

台南左鎮化石園區「3D劇院」即將開張

大讚中國防疫！胡錫進酸：在台灣一定憋死

大讚中國防疫！胡錫進酸：在台灣一定憋死

「小包控」要認識POEII2萬元有找

「小包控」要認識POEII2萬元有找

關鍵字：

台灣樹木保護嘉年華 黃偉哲保育

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

孫生「鼻子飄出屍臭味」毀容！全身抽搐像僵屍

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

妹驚覺「小鬼12年前早就安排好」

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

台導演怒轟隋棠：有夠噁心！「單親媽當然該死」

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面