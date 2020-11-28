台灣樹木保護嘉年華活動豐富精彩　 黃偉哲：重視樹木保育共造綠意城市

▲「2020台灣樹木保護嘉年華」活動，在台南運動公園舉行開幕儀式，市長黃偉哲等人一起體驗攀樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2020台灣樹木保護嘉年華活動從11月27日至29日熱鬧展開，28日在台南運動公園舉行開幕儀式，市長黃偉哲表示，樹木保護是市府長期推行重要工作，此次與台灣都市林健康美化協會共同辦理活動，建立產學交流機會，提供台南市園藝景觀、設備商及研究人員互動平台，相信有助於讓台南的樹木保護工作更優化精進。



黃偉哲市長表示，樹木是都市之肺，在市政推動上，常有市民朋友對行道樹修剪提供許多很好的建議，市府都會採納逐步改善，也希望能有更多市民加入愛樹護樹的行列，因為樹木不但可以遮陰、提供清新的空氣、減少塵埃，也可以讓身心舒暢。所以大家一定要愛護都市的樹木，也希望都能廣植樹木，讓台南成為一個綠意盎然的都市。





市長黃偉哲更於現場偕同林業試驗所所長張彬，及台南市體育總會理事長吳志祥一起體驗攀樹，黃偉哲奮力直攀兩公尺以上，引起現場民眾大聲歡呼叫好。



農業局長謝耀清指出，為了探討如何從管理層面加強樹木倒伏預防與因應，27日舉辦了「都市樹木健康檢查與風險管理論壇」，邀請大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷及林試所副所長吳孟玲，分享都市樹木管理新知，吸引各界人士參與討論，交流如何與都市樹木共處，進而讓公共安全更有保障。





農業局表示，樹木保護嘉年華系列活動之一「台灣攀樹國際錦標賽」，為台灣都市林健康美化協會依據國際樹藝協會（ISA）的世界攀樹錦標賽（ITCC）規範，在台灣辦理的國際型攀樹比賽。利用攀樹繩索技術進行樹木修剪、樹木調查、林業採種等樹藝與林業工作，在國際上已經為許多國家普遍採用。本次參賽獲獎的台灣賽員，將優先獲得亞太攀樹錦標賽（APTCC）及世界攀樹錦標賽（ITCC）的參賽資格，代表台灣出賽。



農業局指出，近年來國內攀樹技術結合休閒活動盛行，並納入國教108課綱，學童不僅能訓練手腳協調，更在攀樹過程中體會自然生命的奧妙。此次活動希望以高規格的競賽，推廣並宣導攀樹技術應用及安全觀念，進而提升全國攀樹技術水準，以助於台灣與國際接軌，強化樹木保護觀念及技術新知。



樹木保護嘉年華活動除了舉辦攀樹競賽，為了提升國內樹木保護水準，建立市民樹木保育共識，特別結合產、官、學、民、研等單位，設置樹木保護宣導、林業技術宣導、樹藝資材及設備展示、攀樹裝備展示、林業加工品展示等多元樹藝攤位，還有樹木診斷檢測、鏈鋸安全、空拍機救援、認識殼斗科植物、林業採種等課程與工作坊，提供市民林木遊憩體驗，並增進相關保育知能。



今日樹木保護嘉年華活動，包括林業試驗所所長張彬、台灣都市林健康美化協會理事長張育森、農業局長謝耀清、台南市體育總會理事長吳志祥及市議員呂維胤等各界人士到場共同響應推廣樹木保育。



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