守護國際學生安全　嘉市警前進嘉義大學校園座談

▲嘉市警局走入嘉大校園 強化國際學生安全意識 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

守護國際學生安全，警察局27日於嘉義大學蘭潭校區進行「人身、交通及校園安全」宣導，提供現場140名國際學生相關保護人身交通安全及校園安全資訊，並瞭解相關安全需求，提升學生警覺性與自我保護能力，讓每一位來嘉的國際學生不僅求學順心，人身安全也多一份放心。

▲情境模擬。（圖／記者翁伊森翻攝）



警察局受嘉義大學國際事務處邀請，參加僑生及外籍生會員大會，由外事科、婦幼隊、少年隊及交通隊組成的治安服務團隊協力進行宣導。會中針對預防被害資訊及婦幼保護、人身安全、報案專線、警政服務App、交通安全與交通事故處理等宣導資料完成中英文版簡報，並由外事警察於現場進行全英文宣導。



會中還以有獎徵答的方式鼓勵在場學生集思廣益如何預防被害，並提醒學生遠離缺乏照明設備處所，平時結伴而行，提防不明飲料，強化在臺法律概念，同時也加深自我防護意識，以免成為被害目標。另外學生提到最怕遇到交通事故問題，警察局治安服務團隊提醒大家出門在外隨時注意行車距離，安全才是回家唯一的路；如發生交通事故，第一時間千萬不要慌張，當下撥打110讓警察即時處理，以確保自身權益。座談會後警察局還提供精美宣導品，讓在場學生留下深刻印象。

▲嘉市警強化國際學生車禍安全意識 。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉市警局暨前次「外籍人士人身安全及校園安全」座談會，與外籍人士、學校及家長代表約150名進行座談，針對當前重要的人身安全及校園安全工作提出看法及建議，辦理完畢後隨即積極走入校園，從學生自我防護觀念著手，透過活潑有趣的宣導方式，提升學生預防被害意識，建立學生對週遭環境警覺性，降低成為被害人的可能性，避免憾事發生。

▲嘉市警局辦理校園座談守護國際學生安全意識。（圖／記者翁伊森翻攝）

國際學生遠渡重洋來臺求學，除建構良好城市治安環境是我們的責任，實現三級預防工作，多一分預防，少一分被害，不僅保護在這座城市生活的每一位市民安全，也包括來自各國的朋友在嘉義市安心生活，不分國籍、不分你我，朝向勇媽市長-黃敏惠市長的施政願景，共同打造「全齡共享、世代宜居」的嘉義市！攜手合作，讓每一位市民獲得嘉義市的美好！