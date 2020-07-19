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遏止醫療暴力！嘉市警推「醫政連線」強化醫護人員安全

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▲▼ 警醫連線 強化醫護人員安全 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市警推醫政報案連線，強化醫護人員安全 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市醫師公會趙善楷理事長與理監事等人，日前前往嘉義市政府警察局拜會局長張樹德等，感謝建立警醫110連線，強化醫護人員安全，由理事長代表全市醫護人員致贈感謝狀。

有鑑於醫療暴力事件時有所聞，為強化醫護人員安全，嘉市警局創新於「110受理報案系統」結合市醫師公會提供的醫護人員通訊資料，建立多方聯繫管道，並將相關醫護人員的通信電話輸登於內政部警政署「e化勤務指管系統」。

醫護人員如遇有治安狀況撥打110報案電話，市警局「110受理報案系統」畫面將顯示紅色警示訊息及報案者GPS定位，由勤務指揮中心立即派遣線上警力到場查處，維護醫護人員安全。

▲▼ 警醫連線 強化醫護人員安全 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 警醫連線，強化醫護人員安全避免醫療暴力 。（圖／記者翁伊森翻攝）


張樹德表示，將要求所屬員警恪遵個資法等相關規定落實資料保密，一旦接獲醫護人員報案立即調派線上警力，迅速制止任何醫療暴力脅迫、其他非法方式滋擾醫院秩序或妨害執行醫療業務等行為，將歹徒繩之以法，讓醫護人員擁有更安全工作環境、病患享有更好的醫療品質，打造一個安全有感的健康城市，建構「全齡共享、世代宜居」的新都心。

▲▼ 警醫連線 強化醫護人員安全 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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