警察原民日！狩獵舞撼人心　攀岩射箭神技亮眼...魅力吸睛

▲狩獵舞開場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

內政部警政署及原住民族委員會為增進全國警察機關原住民員工親子間互動與溝通，推動對原住民傳統教育、文化、語言、經濟產業發展、社會福利及就業服務宣導等政策瞭解，日前將全國分五區(北北基宜、桃竹苗、中投彰雲、花東、嘉南高屏)同步辦理原住民員工親子活動；今年嘉南高屏區由嘉義市政府警察局承辦。

活動由嘉義市政府副市長陳淑慧主持，與會來賓有立法委員王美惠、原民委員會委員汪啟聖、嘉義市政府民政處處長劉美鳳及多位議員等民意代表及行政機關長官，以及嘉南高屏區各警察機關原住民同仁、眷屬約300人，均至現場共襄盛舉，增進活動光彩與內容。

▲▼ 嘉義市政府警察局舉辦「109年嘉南高屏區各警察機關原住民員工推展原住民族傳統文化暨親職(子)活動」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動開始即宣達原住民族正名之由來及意義，另會場特邀請阿里山鄒族原住民團體著傳統服飾，首先以震撼人心的「狩獵舞」為活動揭開序幕，呈現原住民的動感與魅力，讓與會嘉賓久久不能忘懷；親子活動方面，規劃納入原住民生活元素，並以生動活潑方式呈現，包含「攀岩」、「斜降」、「垂降」、「搗麻糬」、「原住民射箭」及「獨木橋」等原力活動，期能藉由親子共同參與，享受周末快樂時光；

活動午宴部分，設置「原住民風味餐」及「嘉義特色美食」兩大主題，期能讓與會者享受午餐之餘，同時推廣嘉義市著名美食；另嘉義市政府警察局刑事警察大隊、政風室、保安科、防治科、交通警察大隊、少年警察隊及婦幼警察隊等單位，亦於會場設置警政宣導攤位，並帶來可愛的小萌警制服及小型電動警用機車，供現場小朋友們騎乘、穿著及照相，親子們玩得不亦樂乎。

嘉義市政府警察局局長張樹德表示，員警因警察勤務繁重，很少有時間可以陪伴家人，讓親子間互動無法像一般家庭來的親密，所以利用本次活動加強情感聯繫，並提升原住民同仁對於警察團體的認同感，更能讓同仁放下平日工作的辛勞，與家人享受親子時光，使參加的原住民家庭皆感受到警察這個大家庭的溫暖及社會給予的關懷！如此一來，才能讓警察同仁們無後顧之憂，全心全力投入維護治安、打擊犯罪工作，讓我們嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的西部新都心。