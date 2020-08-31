開學日...大頭警察娃娃出動　嘉市警護童專案吸睛

▲嘉義市政府警察局護童專案啟動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著漫長暑假過去，可愛的學童返校學習了！為了維護學童上、放學安全，嘉義市政府警察局規劃自8月31日開學日起，於上、放學途中之交通流量較大時段及路段，每日編排「國小學童上放學安全維護」勤務，執行校園守望及維護交通秩序，協助維護學校校園安全及周邊交通疏導。

▲大頭警察娃娃帶小朋友過馬路 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市轄內共有20所國小，於8月31日國小開學首日，由本局保安、交通、少年及婦幼等各警察隊隊長及第一、第二分局分局長親自率員至本市國小執行護童勤務，並有警察頭偶娃娃於校門口迎接學童返校，宣導警覺心叫跑說兒童自我保護六大招，並贈送限量精美貼紙，結合各校導護老師、志工及家長，在上、放學時段，執行校園之安全維護、交通疏導及校門口守望、一同守護學童安全。讓學童安心過馬路、家長遵守停車秩序及市民用路順心。

▲警方安全維護學童上下學。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義市政府警察局局長張樹德表示，開學日起維護學童安全編排護童勤務，為保護國小學童人身安全，加強學校周邊交通疏導、打造無毒校園環境及建立婦幼安全網絡。除讓了學生及家長感受到警方貼心的為民服務，也要讓交通更順暢，每一位市民享有更好的用路環境。嘉義市政府警察局要讓學童安心、家長放心及市民順心。