嘉市「一日警察」體驗營　百名萌孩體驗警察勤務

▲嘉義市警局一日警察體驗，孩子扮演交通警。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉市府警察局為強化民眾路權觀念及實施暑期青春專案預防犯罪宣導，舉辦3梯次「萌警5+1、猛警愛嘉義」親子體驗營闖關活動，由嘉義市長黃敏惠擔任勇媽交通安全學堂始業式的校長，授予加大版小萌警胸章和大白熊乖乖（隱藏版闖關小禮物）給小萌警。將有90位5至7歲的小朋友可以穿上帥氣、全新的藏青色警察制服，體驗「一日警察」。

▲小朋友從小立志當警察。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「有警察保護我們真好！」剛剛保安隊霹靂小組由小隊長邱伸州帶隊演練天降神兵及戰技演練，為的就是將壞人繩之以法，保護城市與市民，並讓大家覺得來到嘉義市，就是來到一個安全的城市。而最近有一部很夯的影片-「嘉義市，壞人最討厭的城市」，「別在嘉義犯罪，因為我們比你更智慧。」科技執法來自人性，以及優秀的警察保護大家，加上最好的市民，所以，壞人做壞事，馬上會被警察發現，讓嘉義市成為最安全的城市、「全齡共享，世代宜居」的好地方。

▲嘉義市警局一日警察體驗。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠說，不一樣的暑假，藉由親子體驗營闖關讓孩子走進警局，讓重視行車安全、遵守交通規則、共同預防犯罪，並學習自我保護。小萌警們看到警察，不但不害怕，更能親近。尤其活動讓小萌警穿上小小警察制服，穿上後更能感受到責任重大，警察維護治安、交通等，工作十分辛苦，這樣的親子體驗非常有意義，教育從小札根。

▲嘉義市警局一日警察體驗，現場還有霹靂小組成員高空垂降表演戰技。（圖／嘉義市政府提供）

市警局局長張樹德表示，親子體驗營活動包括交通警察隊設計的「一日交警」體驗騎乘哈雷機車、路口指揮交通與交通規則大考驗、少年警察隊規劃「反毒反霸凌」重視校園安全、婦幼警察隊設計「兒童自我保護防身術」拒絕兒少性剝削、刑事警察大隊「安居反詐欺」全民反毒打詐、保安警察隊「霹靂維安」特殊警力打擊犯罪，讓萌警帶著爸爸、媽媽，了解交通安全與預防犯罪的重要性。而順利完成各關卡任務，更可獲得專屬「萌警小徽章」一枚及「隱藏版小禮物」1份。

根據內政部警政署下半年各縣市治安滿意度調查與「2020年縣市長滿意度暨幸福城市大調查」結果顯示，嘉義市在「整體治安狀況」滿意度、「打擊犯罪、維護治安能力」信心度、「執行巡邏、路檢、訪查勤務」滿意度都榮登全國第一，連「取締交通違規工作」滿意度有是全國第二名。

市警局持續推動科技應用輔助執法，嘉義市有雲嘉嘉南密度最高的監控系統「數位治安包圍圈」，可鎖定犯罪，提昇破案效率；「科技執法」則自動取締違規過程；並有「雲端智慧巡邏車」可遠端即時監看，減少報案抵達時間，還能辨識贓車，立即逮捕；「嘉e巡簽」則以科技代替紙本簽到；「道安多元應用整合平台」，利用雲端大數據蒐集事故參數，判讀各路段肇因，改善事故熱點；「嘉e事故處理行動雲」採行動數位繪圖，現場完成事故文書作業，減少處理時間等。

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