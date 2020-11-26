日殺人魔家堆240屍塊！「自殺募集」騙回家性侵...檢方求處死刑

▲白石隆浩被移送時低頭遮臉。（圖／合成圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本2017年發生一起駭人聽聞的「自殺募集」分屍案，嫌犯白石隆浩透過推特「自殺募集」的標籤，引誘有輕生念頭的人到他家後，性侵對方，甚至還將被害人一一分屍保存，受害人數高達9人，包含8女1男。檢方26日依強盜殺人罪，對被告白石求處死刑。檢方表示，白石的犯行是經過計畫，且殘酷、獵奇，完全無視死者的人權與尊嚴，惡劣至極，因此才會求處極刑。

根據《日本放送協會》報導，白石隆浩2017年間在短短2個月內，引誘8女1男到自家公寓中，不但奪取錢財，性侵女性，甚至將9人都殺害滅口，最後更分屍留存。其中一名被害人是日本樂團BYE BYE NEGATIVES的貝斯手西中匠吾，他原訂要在同年10月隨團來台演出，但卻突然失蹤導致演出取消，沒想到最後竟是慘遭白石殺害。據悉，西中當時是為了尋找失蹤的女友才會找到白石家，怎知卻因此喪命。

▲白石隆浩在短短2個月內殺害9人分屍。（圖／CFP）



白石先是透過推特尋找曾在網路上透露有自殺念頭的網友，主動攀談後，釋出善意聲稱自己可以協助對方，將其引誘至家中，最後ˇ奪財、性侵、殺害。白石家中有多個保冷箱專門用來存放屍體，1個藏2顆頭顱、房內2箱有7顆頭顱，另外4箱中包含240屍塊、人骨，警方2017年10月正式以殺人嫌疑將其逮捕。

白石因強盜殺人等罪行遭到問罪，檢方26日對他求處死刑，但被告律師卻主張，被害人都是在同意的狀況下被殺害。檢方則反駁，被告的犯罪行為是經過計畫，並且十分殘酷、獵奇，無視被害人的人權與尊嚴。他在短時間內奪走了8條年輕性命，只能對他求處極刑。

根據《富士新聞網》的法庭記者表示，白石在庭上幾乎毫無悔意，甚至直接大嗆被害人家屬，「我一點都不後悔（殺人）。」

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