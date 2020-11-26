強調中韓友好！文在寅接見中國外長王毅：盼寫建交30周年新頁

▲南韓總統文在寅26日下午在青瓦台接見中國外交部長王毅。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國外交部長王毅今（26）日上午10時首先前往首爾市鐘路區外交部大樓，與南韓外交部長康京和（강경화）展開會談，下午則前往青瓦台會晤南韓總統文在寅，向其報告上午會談結果，並傳達中國國家主席習近平、總理李克強的口頭問後。文在寅表示，未來將與包括中國政府等國際社會持續致力推動韓半島（朝鮮半島）完全去核、韓半島和平進程。

根據《韓聯社》報導，文在寅26日下午在青瓦台接見王毅，表示很開心在疫情嚴重影響下仍能達成兩國高層交流，此展現出韓中兩國堅定的友好合作關係，「很感謝中國政府在韓半島和平進程中扮演建設性的關鍵角色！這段期間韓中兩國在新冠（COVID-19）防疫上緊密合作，率先推動『快捷通道』，擴大人力交流，成為國際合作的楷模。」

▲中韓兩國將在後年迎來建交30周年。（圖／達志影像）

文在寅補充道，「期盼未來兩國透過經濟合作，並強化人力與文化交流合作，緊密發展戰略合作夥伴關係。尤其2年後是韓中建交30周年，盼能寫下下一個30年的新頁，制定利於兩國關係長期穩定發展的方案。習近平主席重視韓中關係，望王部長能替我向他傳達問候。」

對此，王毅向文在寅傳達習近平與李克強的口頭問候，「文總統就任後，在中韓元首的關心下，兩國關係克服萬般困難、持續發展。在新冠疫情爆發後，兩國身為友好鄰國而互相給予支持、協助，守護兩國民眾健康，並且正致力於恢復兩國經濟生產。」

王毅解釋，「此次訪韓的目的，在於我方希望向貴國展現出能徹底戰勝新冠疫情的信賴關係。」

▲王毅表示，習近平相當重視與文在寅間的友誼信賴關係。（圖／達志影像）

王毅向文在寅表示，在上午會談中，與康京和達成10項共識，「中韓兩國定能撐過新冠疫情，迎向更美好寬廣的未來。」

王毅補充道，「習近平主席相當重視與文總統之間的友情與相互信賴關係，特此囑咐我代為傳達。」

在此次青瓦台接見中，韓方還派出了康京和、青瓦台總統秘書室長盧英敏（노영민）、青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）等人；中方則派出駐韓大使邢海明。

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