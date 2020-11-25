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屏東馬卡道夜祭起跑！仙姑祖傳說登場...串聯老埤3部落擴大舉辦

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▲屏東縣政府推動馬卡道族聯合夜祭系列活動，內埔老埤夜祭11月29日率先登場 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲屏東縣政府推動馬卡道族聯合夜祭系列活動，內埔老埤夜祭11月29日率先登場 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府推動馬卡道族聯合夜祭系列活動，內埔老埤夜祭11月29日率先登場，緊接著是高樹加蚋埔夜祭12月29、30日，以及2021年2月26日萬巒加匏朗夜祭。今年3部落培力青年投入文化導覽，透過接棒傳承，讓更多人認識馬卡道特有的祭儀文化。

文化處表示，馬卡道族各部落因地方區域及習俗關係，演變出不同的傳說故事，進而延伸發展出各自的文化。今年馬卡道夜祭活動延續去年串聯老埤、加蚋埔及加匏朗三個部落擴大辦理，透過祭典儀式、會親交流、文化課程，增加了活動的多元性與可觀性。

內埔鄉老埤馬卡道族祭祀民俗文化活動，27日上午9時走鏢競賽，為屏東馬卡道族夜祭系列活動揭開序幕，29日下午於老祖祠進行團拜、迎祖靈及平安宴等傳統祭典活動。

高樹加蚋埔夜祭每年農曆11月15日辦理，在女祭司「尪姨」帶領下，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境的崇敬及感恩，祭典從農曆15日早上進行到隔日下午，感謝阿姆祖對族人的庇佑。

馬卡道聯合夜祭主場於萬巒加匏朗仙姑祖廟登場，每年農曆元宵節是仙姑祖誕辰，不同於其它馬卡道族夜祭儀式，加匏朗的夜祭結合了仙姑祖的傳說故事。過去祭儀中族人須搭設竹橋跨越河道，重返仙姑祖及祖先的原居地，今年雖已搭建完成水泥橋，為傳承這項傳統工法，仍由族人以茅草和竹材裝飾，呈現早期竹橋樣貌。

文化處表示，近年來縣府整合馬卡道族文化特色，讓部落青年願意參與並傳承，也與學校合作出版繪本，讓文化保存向下扎根。

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