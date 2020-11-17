「屏東文化論壇」21日登場　邀金鐘獎節目主持人李明璁開講

▲「2020屏東文化論壇」21日在屏東縣立圖書館總館登場 。（圖／屏東縣文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

「2020屏東文化論壇」11月21日在屏東縣立圖書館總館登場，以「半島牡丹」﹅「百年五溝」﹅「潮州戲巢」及「勝利星村」四大地方願景議題，邀請民眾一起來分享交流，共同打造屏東新文化運動。邀請金鐘獎節目「我在市場待了一整天」主持人李明璁及三金設計師方序中，以在地編輯轉譯與設計導入創新為題進行交流與分享。

當日於總圖4樓同步舉辦成果展覽，展覽日期至12月2日。

屏東縣政府為鼓勵民眾關心地方文化議題，以「PINGTUNG NEXT」為主題，選定牡丹、五溝水、潮州及屏北眷村四個具有發展文化節慶品牌潛力的地方，辦理分區說明會，分享恆春民謠發展為半島歌謠祭的成功經驗，及透過工作坊的討論，發展屬於在地的文化願景，21日將提案作跨域交流。

其中，牡丹認為族人擁有文化意識是首要任務；五溝水希望將設計思維導入殲炮城祭典重新思考；潮州則計畫以傳統戲曲帶入地方商業記憶來開啟翻轉；勝利星村則希望透過新舊眷戶融合、植栽環境營造推動眷燈慶典活動來形塑與其他眷區的差異性。

縣府文化處表示，文化論壇提供一個交流平台，希望延伸更多的鄉鎮，透過公民參與，廣納建議，作為未來文化施政參考。

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