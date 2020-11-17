　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「屏東文化論壇」21日登場　邀金鐘獎節目主持人李明璁開講

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「2020屏東文化論壇」21日在屏東縣立圖書館總館登場，圖:五溝工作坊 。（圖／屏東縣文化處提供）

▲「2020屏東文化論壇」21日在屏東縣立圖書館總館登場 。（圖／屏東縣文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

「2020屏東文化論壇」11月21日在屏東縣立圖書館總館登場，以「半島牡丹」﹅「百年五溝」﹅「潮州戲巢」及「勝利星村」四大地方願景議題，邀請民眾一起來分享交流，共同打造屏東新文化運動。邀請金鐘獎節目「我在市場待了一整天」主持人李明璁及三金設計師方序中，以在地編輯轉譯與設計導入創新為題進行交流與分享。

當日於總圖4樓同步舉辦成果展覽，展覽日期至12月2日。

屏東縣政府為鼓勵民眾關心地方文化議題，以「PINGTUNG NEXT」為主題，選定牡丹、五溝水、潮州及屏北眷村四個具有發展文化節慶品牌潛力的地方，辦理分區說明會，分享恆春民謠發展為半島歌謠祭的成功經驗，及透過工作坊的討論，發展屬於在地的文化願景，21日將提案作跨域交流。

其中，牡丹認為族人擁有文化意識是首要任務；五溝水希望將設計思維導入殲炮城祭典重新思考；潮州則計畫以傳統戲曲帶入地方商業記憶來開啟翻轉；勝利星村則希望透過新舊眷戶融合、植栽環境營造推動眷燈慶典活動來形塑與其他眷區的差異性。

縣府文化處表示，文化論壇提供一個交流平台，希望延伸更多的鄉鎮，透過公民參與，廣納建議，作為未來文化施政參考。

▲Her今天推出大同電鍋10人份，玫瑰粉色超夢幻原價3490元、特價2699元

ET快訊
身分證有這2字　吃到飽餐廳「買一送一」
快訊／保母重壓悶殺10月嬰　一審判3年半
流感疫苗不良反應最新統計　13例死亡2人危及生命
一張50萬的台積電還能買嗎？　分析師曝2關鍵
男酒駕被攔查　警一查驚見是「死人」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

聲入電台影烙你心　白河警全方位宣導大執法

「屏東文化論壇」21日登場　邀金鐘獎節目主持人李明璁開講

失智長輩一圓港都夢！高鐵贈票助弱勢：營造幸福的記憶　

創紀錄破獲2.3億大麻！潘孟安表揚里港警分局：展現打擊犯罪決心

強化消防戰力　台南市古都獅子會捐贈消防救災指揮車

台東男下錯站焦慮發作！情緒失控爬圍牆　警趁不備拉下送醫

台南河樂廣場親水池　配合抗旱18日起暫停戲水

讓大家能大口呼吸！台東檢舉烏賊車獎金300元　加碼限量奬品

「牽進去才不會淋到雨」　枋寮警尋獲報失機車

男帶女吃海產「剝蝦一半」倒地斷氣！店家目睹死亡瞬間　全員收驚

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

Ella「堅持自然產+不打無痛」：我神經病　快40歲突想第二胎...「勁寶太可愛」

昨晚喝太多？睡成黑糖Q麻糬 扶起牠又軟掉...黃金鼠堅持賴床

不捨96歲失智夫晚年獨留養老院　91歲妻驚喜入住...兩人激動相擁

聲入電台影烙你心　白河警全方位宣導大執法

「屏東文化論壇」21日登場　邀金鐘獎節目主持人李明璁開講

失智長輩一圓港都夢！高鐵贈票助弱勢：營造幸福的記憶　

創紀錄破獲2.3億大麻！潘孟安表揚里港警分局：展現打擊犯罪決心

強化消防戰力　台南市古都獅子會捐贈消防救災指揮車

台東男下錯站焦慮發作！情緒失控爬圍牆　警趁不備拉下送醫

台南河樂廣場親水池　配合抗旱18日起暫停戲水

讓大家能大口呼吸！台東檢舉烏賊車獎金300元　加碼限量奬品

「牽進去才不會淋到雨」　枋寮警尋獲報失機車

男帶女吃海產「剝蝦一半」倒地斷氣！店家目睹死亡瞬間　全員收驚

子涵現身Ultra穿超辣！　一轉身「南北半球被看光」網狂噴鼻血

玻璃咖啡屋看海！宜蘭一日遊　暖陽灑入「台版魔戒洞窟」超仙

巨大躋身台灣國際品牌前五大　品牌價值5.62億美元成長居冠

台積電加薪20％丟分紅？律師曝「薪資真相」：對勞工很有利

秘魯7天換3總統「政壇新生兒」上位　世銀前工程師當議員才8個月

黃瑄自爆拍《多情》都在放空　一到片場就問「今天吃什麼」

馬英九反擊民進黨：太陽花阻擋《服貿》變成台灣加入RCEP的絆腳石

中信盃／玉田女將態度不輸男生　最愛王威晨因為帥

iPhone 12與Google Pixel 5比一比：效能與AI的對決

呂文婉大學女兒「每月零用錢6000元」被說太少！　網掀正反派意見

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

地方熱門新聞

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

淡水沙崙園區南山標下！將變水樂園

台南除濕機起火燒燬

知名酒店感謝雲林將餐廳更名《耕雲軒》

南山人壽得標新北沙崙園區用地

台中金之園攜手煙波飯店推排骨刈包

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

警夜緝非法移工　網：喊到整棟樓都聽到

南投水保局邀家扶家庭相見歡　風水坪享受大自然

大台南地區11月18日起實施夜間減壓供水

新社花海＋國際花毯節登場　賞花攻略出爐

創紀錄破獲2.3億大麻　潘孟安表揚里港警分局

「牽進去才不會淋到雨」警尋獲報失機車

北漂男機車無油拋錨　暖警自掏腰包買油解圍

更多熱門

相關新聞

防新冠肺炎！屏東電子書借閱率大幅提升

防新冠肺炎！屏東電子書借閱率大幅提升

屏東縣各公共圖書館因應新冠肺炎疫情鼓勵民眾利用通閱服務，減少入館停留時間。今年1至3月統計，全縣使用通閱借閱冊數較去年同期成長7成，使用雲端書庫借閱電子書也成長3成。

｢屏東，此曾在」特展 跨越時空重讀屏東風景

｢屏東，此曾在」特展 跨越時空重讀屏東風景

琉璃珠像什麼…女生或人&文化種子　聽阿瀨說

琉璃珠像什麼…女生或人&文化種子　聽阿瀨說

關鍵字：

屏東縣文化處縣立圖書館總館.百年五溝潮州戲巢

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

即／北海科大20歲女學生偕男友燒炭雙亡

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

快訊／新莊死亡車禍！「血溝」畫面曝光

車位都省了！「美濃日常」水溝停車法曝光

女護理師為已婚副院長1年墮胎2次！跪姿上吊亡

教授戀小10歲學生　教育部：停止系上經費補助1年

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

即／台南成大男學生租屋處輕生亡

新莊女騎士4秒被輾斃！驚悚3撞畫面曝

22歲成大生輕生亡　水從屋內流出來

李燕「斷食3天」瘦一圈

5歲男童睡夢中名下多一棟房！　阿公現金一次付清

22歲護理師拒男友求歡　隔天看豬排多個洞

小三纏大亨6年生三胎　35歲近況皺紋爬滿臉

更多

最夯影音

更多
李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做
國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面