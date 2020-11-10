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2020屏東博樂狂歡節14日登場　展現地方文化館家族特色

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▲屏東縣政府文化處11月14日至11月15日將舉辦「2020屏東博樂狂歡節」，圖：屏東戲曲館 。（圖／文化處提供）

▲屏東縣政府文化處11月14日至11月15日將舉辦「2020屏東博樂狂歡節」，圖：屏東戲曲館 。（圖／文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府文化處11月14日至11月15日將舉辦「2020屏東博樂狂歡節」，用論壇與市集展現地方文化館家族年度經營成果，也讓社會大眾了解來自土地的豐富能量和多元知識，活動詳情請關注屏東縣政府文化處官網與臉書，亦可上「南風博物」臉書查詢。

地方文化館論壇14日(六)上午9時至下午5時，在屏東縣立圖書館總館舉辦，以「風土說書」為主題，安排館舍分享年度成果，全程出席論壇上午場或下午場，可獲得博樂狂歡市集50元消費券1張。

2020年屏東縣受補助地方文化館共14間，包括青島玖柒、獅子鄕文物陳列館、宗聖公祠、滿州民謠館等，地域涵蓋屏北屏中到屏南，族群涵蓋眷村、閩南、客家與原住民等。

論壇則邀請到國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區營運單位羅欣怡執行長專題演講「成為一個驕傲的說書人」，胡川安與林仲如兩位博士則對談「說書人和聽書人-觀眾參觀經驗創造」，老屋顏團隊楊朝景與迪化207博物館華安綺館長則分享如何用五感挖掘臺灣隱味，並轉化為精彩的策展內容。

市集活動在屏東美術館與演武場戶外廣場，14日至15日下午2時至晚上8時，有手藝體驗、繪本故事手作坊、親子桌遊、融合街頭雜耍和馬戲的轉角博物館等，並發表本年度輔導的屏東美術館、屏東文學館、宗聖公祠、屏東原民會與霧臺鄉魯凱族文物館共5館舍攜手文創青年的跨域聯名商品，期盼民眾都能成為地方文化館的伯樂，用實際行動支持屏東在地藝文活動，成為推廣行銷地方文化館的創新能量。

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