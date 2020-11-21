屏東眷村生活日！勝利星村復刻眷村悠閒...享受最chill生活

▲屏東眷村生活日」從11月28日起至12月26日的每週六，在勝利星村創意生活園區，復刻眷村悠閒生活老時光。 。（圖／屏東縣文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

「屏東眷村生活日」從11月28日起至12月26日的每週六，在勝利星村創意生活園區結合<舊好勝市集>、<大樹下故事>、<勝利星空電影院>及<眷村星舞台>等活動，復刻眷村悠閒生活老時光。

屏東縣政府文化處舉辦「屏東眷村生活日」，本月28日起連續一個月的週六下午3時至10時於園區登場，「屏東眷村生活日」以”過日子”的概念來取代慶典型活動，期待勝利星村成為大家每日的「必經之地、必留之處」，就像過去的眷村陪伴著許多人成長。

文化處說，「舊好勝市集」以懷舊美食、手作文創、童玩等近30攤特色攤商，讓遊客在此感受新舊文化交替的魅力。「眷村星舞台」邀請屏東青年組成的WHY樂團、在地深耕已久的自然綠樂團等表演，並開放街頭藝人申請演出，把眷村打造成實現音樂夢想的另一個舞台。

「勝利星空電影院」邀請在台灣少數使用35釐米高感光弧光放映機進行露天電影放映的許順吉師傅，播放1950-1980年代令人懷念的經典電影。

另為重拾村民過去聚集在老樹下喝茶、聊天記憶，邀請眷村子弟、文史學者在將軍之屋大樹下講古。活動詳情可上「勝利星村V.I.P ZONE」官方臉書、勝利星村創意生活園區官網查詢，或電洽勝利星村創意生活園區營運管理中心(08)-7320567。

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