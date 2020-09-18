屏東總圖週增千本新書　家庭選書日「館藏您決定」

▲屏東縣立圖書館總館與誠品書店合作，19、20日限定二天家庭選書日。 。（圖／屏東政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

「你選書，總圖買單」屏東縣立圖書館總館與誠品書店合作，19、20日限定二天家庭選書日，只要到一樓誠品期間限定店挑選您想看的書籍，確認未列入全縣公共圖書館館藏，將由總圖買單，之後就可到圖書館借閱，讓好書分享給更多人。



屏東縣立總圖書館以分齡分眾的適讀服務，於每個樓層規劃多元種類的藏書，滿足各年齡族群的需求，營造「屏東人的大書房」的氛圍。

縣府文化處表示，總圖受歡迎，帶動到館人數與借閱率成長，潘孟安縣長並指示每週上架一千冊新書，提升閱讀競爭力。目前一千冊新書已全部到位，包括一般書籍及青少年圖書，將陸續上架。每人將限定借閱2冊新書，每本借閱期14天。

文化處說，每位讀者都有自己偏愛的閱讀書籍，但想看的書籍不一定在圖書館都可以找得到。「總圖的館藏，由您決定」，屏東總圖不僅持續上架新書，也歡迎民眾化身選書師，只要19、20日二天，到屏東總圖一樓大廳誠品書店期間限定店挑選想要閱讀的書籍，交給誠品人員登記，經圖書館館方人員查詢確認縣內各鄉鎮圖書館沒有這本書，就由總圖添購，之後就能在總圖借到這本新書。

文化處說，推廣家庭閱讀，家庭選書日活動邀請全家大小一起展開選書行動，把好書分享更多愛書人，用更廣閣的視角閱讀屏東。另總圖也針對不同族群規劃主題講座或閱讀活動，歡迎讀者隨時關注文化處官網或總圖臉書。

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