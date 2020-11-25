▲新北希望市集Ft.咖啡爽節，異業結盟新店碧潭飄出咖啡香。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局積極拓展銷售通路，輔導轄內農會及團體共同創立「新北希望市集」品牌，協助在地農友販售自身的優質農產，11月28、29日新店碧潭希望市集營運團隊「台灣農民組合協會」將結合「咖啡爽」與「斜槓職人」團隊，於碧潭風景區東岸廣場舉辦「2020新北市新店希望市集Ft.咖啡爽節」，活動時間由上午10時至下午6時，現場將有新北在地優質農產、精選手作工藝品及頂級手沖咖啡。

農業局表示，「咖啡爽節」內容豐富多元，除了有讓來自全國各地的咖啡師摩拳擦掌的手沖咖啡競賽外，更有多達40位人氣咖啡師於現場擺攤，也邀請國際咖啡師及業者參與，希望讓台灣的咖啡產業與國際接軌，除了這些各具特色咖啡攤讓碧潭河畔飄滿咖啡香外，也有「斜槓職人」及「新北希望市集」於現場參與擺攤，現場販售各式精美手作工藝品，更有新鮮蔬菜、茶葉、蜂蜜及香草蛋捲等在地小農精選商品。

▲邀請外籍咖啡師一同共襄盛舉，讓咖啡爽節與國際接軌。

活動主辦之一的咖啡爽團隊特別指出，活動期間共辦理8場咖啡攤前講座，從選豆、烘豆、沖泡到各式咖啡設備介紹，讓民眾能從各種面向瞭解咖啡知識，同時為了回饋前來共襄盛舉的好朋友們，主辦單位還推出咖啡套票，只要單筆消費滿300元就可以兌換1杯現沖手沖咖啡（或精品咖啡耳掛包），消費滿1000元更加贈1個大包裝彩田米餅。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，創立「新北希望市集」品牌，目前已經建立19處市集據點，目的就是協助在地小農拓展銷售通路，本次透過異業結盟與斜槓職人、咖啡爽等團隊合作，不僅能提升希望市集品牌知名度，為農民創造穩定銷售通路，也提供市民朋友購買新鮮優質農產的集散地，希望各位市民朋友能夠樓頂揪樓咖，作伙來碧潭買菜、拎嘎逼。

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▲現場咖啡師各具特色，誠摯邀請民眾前來。

▲不只賣咖啡，現場也有農友販賣新鮮蔬果、蜂蜜等農產品。