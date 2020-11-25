　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北希望市集Ft.咖啡爽節　異業結盟新店碧潭飄出咖啡香

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新北希望市集Ft.咖啡爽節 異業結盟新店碧潭飄出咖啡香。（圖／新北市農業局提供）

▲新北希望市集Ft.咖啡爽節，異業結盟新店碧潭飄出咖啡香。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局積極拓展銷售通路，輔導轄內農會及團體共同創立「新北希望市集」品牌，協助在地農友販售自身的優質農產，11月28、29日新店碧潭希望市集營運團隊「台灣農民組合協會」將結合「咖啡爽」與「斜槓職人」團隊，於碧潭風景區東岸廣場舉辦「2020新北市新店希望市集Ft.咖啡爽節」，活動時間由上午10時至下午6時，現場將有新北在地優質農產、精選手作工藝品及頂級手沖咖啡。

農業局表示，「咖啡爽節」內容豐富多元，除了有讓來自全國各地的咖啡師摩拳擦掌的手沖咖啡競賽外，更有多達40位人氣咖啡師於現場擺攤，也邀請國際咖啡師及業者參與，希望讓台灣的咖啡產業與國際接軌，除了這些各具特色咖啡攤讓碧潭河畔飄滿咖啡香外，也有「斜槓職人」及「新北希望市集」於現場參與擺攤，現場販售各式精美手作工藝品，更有新鮮蔬菜、茶葉、蜂蜜及香草蛋捲等在地小農精選商品。

▲新北希望市集Ft.咖啡爽節 異業結盟新店碧潭飄出咖啡香。（圖／新北市農業局提供）

▲邀請外籍咖啡師一同共襄盛舉，讓咖啡爽節與國際接軌。

活動主辦之一的咖啡爽團隊特別指出，活動期間共辦理8場咖啡攤前講座，從選豆、烘豆、沖泡到各式咖啡設備介紹，讓民眾能從各種面向瞭解咖啡知識，同時為了回饋前來共襄盛舉的好朋友們，主辦單位還推出咖啡套票，只要單筆消費滿300元就可以兌換1杯現沖手沖咖啡（或精品咖啡耳掛包），消費滿1000元更加贈1個大包裝彩田米餅。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，創立「新北希望市集」品牌，目前已經建立19處市集據點，目的就是協助在地小農拓展銷售通路，本次透過異業結盟與斜槓職人、咖啡爽等團隊合作，不僅能提升希望市集品牌知名度，為農民創造穩定銷售通路，也提供市民朋友購買新鮮優質農產的集散地，希望各位市民朋友能夠樓頂揪樓咖，作伙來碧潭買菜、拎嘎逼。

► 美麗最大的祕密

東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版

▲新北希望市集Ft.咖啡爽節 異業結盟新店碧潭飄出咖啡香。（圖／新北市農業局提供）

▲現場咖啡師各具特色，誠摯邀請民眾前來。

▲新北希望市集Ft.咖啡爽節 異業結盟新店碧潭飄出咖啡香。（圖／新北市農業局提供）

▲不只賣咖啡，現場也有農友販賣新鮮蔬果、蜂蜜等農產品。

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北希望市集Ft.咖啡爽節　異業結盟新店碧潭飄出咖啡香

中原大學「境外生暨原住民文化週」　打造舌尖上的文化共和國

新北啟動九孔復育新樂章　海洋資源保育向下扎根

防疫任務使命必達　新北3替代役男獲頒績優殊榮

「卡蹓卡蹓登入」聯展　林偉民教授領軍10名藝術家聚集馬祖新村

2020年桃園環保團購站總銷售金額成長一倍　中聖里全市最高

全球獨家獎勵！　Pokémon GO公布台南市贏得當日AR Mapping城市競賽！

賴清德說好的國際影城呢？　藍軍怒轟拿李安等名人來呼弄台南人

宅經濟當道　中部老字號食品業者進攻拌麵市場　

快訊／彰化市今晚「送肉粽」儀式！里長曝光路線：生人迴避

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

陳艾琳老公持大麻煙油被捕！　「3萬元交保」…她忍痛上工

新北希望市集Ft.咖啡爽節　異業結盟新店碧潭飄出咖啡香

中原大學「境外生暨原住民文化週」　打造舌尖上的文化共和國

新北啟動九孔復育新樂章　海洋資源保育向下扎根

防疫任務使命必達　新北3替代役男獲頒績優殊榮

「卡蹓卡蹓登入」聯展　林偉民教授領軍10名藝術家聚集馬祖新村

2020年桃園環保團購站總銷售金額成長一倍　中聖里全市最高

全球獨家獎勵！　Pokémon GO公布台南市贏得當日AR Mapping城市競賽！

賴清德說好的國際影城呢？　藍軍怒轟拿李安等名人來呼弄台南人

宅經濟當道　中部老字號食品業者進攻拌麵市場　

快訊／彰化市今晚「送肉粽」儀式！里長曝光路線：生人迴避

媽帶二寶搭捷運起身…「牛仔褲妹」秒搶位！拍照怒：祝妳屁股爛掉

年輕妹愛上「溫柔主管」滾床3次！委屈吐2人秘密...千人罵翻

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」嘆：婚後有得受了

「妻逝獨居」頂溪站老爺爺賣玉蘭花50元　永和人淚掏錢！遭爆被騙了

快訊／美股破史上紀錄！　川普突感性現身：恭喜我們國家每一個人

白色BMW遭三寶擊落半毀！他「奇蹟無傷」8秒片瘋傳：進口車值得

Uncle Roger大膽踩爆台灣人地雷！　在珍珠奶茶「加味精」

賓州正式認證「拜登獲勝」　川普打法律戰一場都沒贏過

雪碧10年砸400萬「路人整型成女神」　曝驚悚術後照：真的不簡單

呱吉爆「雞排妹上廁所」驚人之舉：做到真的屌！她高調曝光閨房照

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

地方熱門新聞

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

即／彰化今晚「送肉粽」　生人迴避

新北啟動九孔復育　海洋保育向下扎根

2020勤美誠品綠園道聖誕節登場

家門前廟會狂放炮！嬤怒噴水反擊陣頭

成大醫院成立物理治療中心

台南市贏得當日AR Mapping城市競賽！

阿里山神木下馬拉松1選手休克 急救恢復心跳

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

藍軍怒轟拿李安等名人來呼弄台南人

中原大學舉辦　境外生暨原住民文化週

他攔我3次！男抓闖紅燈騎士反被刺殺

正妹兵團強勢推銷　男昏頭刷8萬8

宅經濟當道　老字號食品業者進攻拌麵市場　

更多熱門

相關新聞

新北啟動九孔復育　海洋保育向下扎根

新北啟動九孔復育　海洋保育向下扎根

東北季風在東北角海岸帶來寒風細雨，九孔生殖季又要開始了，新北市海洋資源復育園區復育人員細心挑選飼養一年以上且生殖腺飽滿的九孔成貝進行種苗繁殖，為隔年的九孔苗放流預作準備，希望藉由九孔的繁養殖、培育及放流活動，再增加海洋資源的同時，也讓保育的觀念向下扎根。

新北3替代役男獲頒績優殊榮

新北3替代役男獲頒績優殊榮

讓利1成！新店「富人聚落」中樓層跌價872萬　房仲：回歸行情

讓利1成！新店「富人聚落」中樓層跌價872萬　房仲：回歸行情

侯友宜：中央若不以行動化解萊豬疑慮　明年管理一定漏洞百出

侯友宜：中央若不以行動化解萊豬疑慮　明年管理一定漏洞百出

侯友宜攜手18家肉品業者「拒進萊豬」

侯友宜攜手18家肉品業者「拒進萊豬」

關鍵字：

新北新店碧潭風景區東岸廣場咖啡市集

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

即／中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天...曝屍峭壁

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

女兒在韓國遭酒駕撞死　嘉醫主任夫妻悲痛求連署修法

搬到台南2個月！歐陽靖曝11點差異：正確選擇

蕾菈拍賣原味內衣！

陳艾琳認了「Alex吸食大麻煙油」：我們記取教訓

影／鄭亨敦笑不出來「苦臉全入鏡」

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

台中噁爛師裸拍PO網　國小教室狂曝下身

幫CPR救回！同事嗆告「太用力傷到我」

更多

最夯影音

更多
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面