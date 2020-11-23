侯友宜喊話：中央若不化解萊豬疑慮　「明年管理一定漏洞百出」

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜23日下午三點半親上火線召開「反萊豬記者會」，宣布新北市18家肉品輸入業者，自願進口不含萊克多巴胺豬肉，並由18位業者代表共同簽署意向書。侯友宜會後受訪時再以過去自己辦毒品走私案的經驗比喻，強調應該要把販毒的源頭堵住，否則只抓下面的小盤、中盤都沒有意義。

▲侯友宜出席新北市攜手肉品輸入業者宣示「不進萊」記者會。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

侯友宜表示，民意相當清楚，不管是從上游的業者提供端或是下游民眾消費端，都對萊豬與人體的健康有相當大的疑慮。新北市一定會嚴格把關，若未依規定標示豬肉及其原料原產地，將依《食安法》，處3萬元以上300萬元以下罰鍰；產地標示不實者，依同法可處4萬以上400萬以下罰鍰。

針對國民黨主席江啟臣昨喊出要與蔡英文針對萊豬進口公開辯論，侯友宜表示，中央面對攸關國人健康有責任說清楚，他強調，源頭管理清楚才可省去中下游管理的不便，如果中央還不趕快用行動具體化解疑慮，相信明年管理一定漏洞百出，新北市一定做好超前部署，也呼籲個縣市肉品業者一起參與行動。

侯友宜強調，進口萊豬的議題絕對不會只在行政院決定，總統府也扮演角色，因此各官員都有責任，主事者更要站出來說清楚。

侯友宜表示，台灣以國產豬為主，管理當然要比別人更嚴謹，接著以自己過去辦案的經驗舉例，「就像我在辦案一樣，一個要走私毒品進來，一個是走私管道，將這兩個管道堵住，光是抓下面的小毒梟有用嗎？應該要把上面源頭堵住，也就是產地以及走私的販賣者，否則只抓下面的小盤、中盤都沒有意義。」

對於衛福部長陳時中今天上午受訪時表示，昨天秋鬥人數「不見得5萬人」，並再度澄清，「美豬不等於是萊豬、萊豬也不等於是毒豬」。對此，侯友宜表示，人多、人少都不重要，很多人沒有站出來，但民調都顯示7成以上反對萊豬，有人是沈默的多數，有人是勇於表達，他們心中永遠有疑惑，萊豬進口對於健康風險的影響，「民意不是只有反映在街頭，民意反映在各項民調指標，甚至民意也反映在產業上。」

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