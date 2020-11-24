▲防疫任務使命必達，新北3替代役男獲頒績優殊榮。何威廷（左）、陳昱銘（中）、陳奕（右）。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

內政部24日辦理年度績優役男表揚大典，由內政部政務次長陳宗彥頒發全國70名績優役男獎項；新北市政府3名替代役男陳昱銘、陳奕及何威廷，於服役期配合市府防疫超前部署政策，運用所長投身各項防疫，成果卓越，獲頒績優役男殊榮。

民政局長柯慶忠表示，疫情爆發初期，中央檢疫系統尚未建置，市府亟需彙整分析29區檢疫資料，畢業於清華大學的役男陳昱銘自學資訊設計實力不凡，設計統計表單，並將Google各項表單及試算表自動化，在最短時間內建立居家檢疫各區概況調查表、關懷中心案件通報及各局處防疫工作等表單，讓龐大資料能夠每日快速彙整，同時數位化案件類別，轉換為各項分析圖表，讓市府可快速掌握全市居家檢疫情況，研擬因應作為。

另一位獲頒績優役男是名氣響亮有「最美蘭陵王」之稱的知名藝人陳奕，拍戲經驗豐富的他，在疫情期間為新北拍攝「疫拳超人」、「防疫英雄」、「防疫線上祈福」等多部宣導影片，引起廣大市民關注回響；除了影片拍攝，陳奕更實際投入各項防疫工作，協助製作防疫關懷包、宣導防疫措施、支援活動出入口量測體溫、噴酒精等第一線支援；後期更加入新北市政行銷團隊宣傳市政成果，還跨刀擔任社群媒體主持人，吸睛效果十足。

▲畢業於清華大學的役男陳昱銘自學資訊設計實力不凡，讓龐大資料能夠每日快速彙整，同時數位化案件類別，轉換為各項分析圖表，讓市府可快速掌握全市居家檢疫情況。

此外，在汐止區公所服役的績優役男何威廷，除了市場防疫宣導，也協助處理因應疫情的擴大急難紓困專案，當時前來申請民眾相當多，他全力配合公所不分假日值勤，耐心引導人流、管控現場秩序，為因疫情而遭遇困難的民眾盡一份心力。

陳昱銘說，從未想到一服役就遇上如此嚴峻的疫情，許多事沒有前例可依循，就和大家一起摸索學習，十分感謝長官信任及支持；何威庭則表示，很開心自己能為防疫貢獻一己之力，這段期間被交辦的每項任務，都更讓他體會到團隊合作的重要。

柯慶忠表示，自今年初新冠肺炎疫情爆發，民政體系負責全市居家檢疫工作，非常感謝這3位替代役男在疫情嚴峻衝擊下，運用自身專業及工作背景，與市府並肩作戰，共同守護市民健康。

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