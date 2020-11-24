新北啟動九孔復育新樂章　海洋資源保育向下扎根

▲新北啟動九孔復育新樂章。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

東北季風在東北角海岸帶來寒風細雨，九孔生殖季又要開始了，新北市海洋資源復育園區復育人員細心挑選飼養一年以上且生殖腺飽滿的九孔成貝進行種苗繁殖，為隔年的九孔苗放流預作準備，希望藉由九孔的繁養殖、培育及放流活動，再增加海洋資源的同時，也讓保育的觀念向下扎根。

海洋資源復育員吳富士表示，每當東北季風開始且海水水溫開始從27度逐漸下降到22度時，復育園區飼養超過一年的九孔，生殖腺都逐漸成熟，九孔們只要感受到溫度強烈變化，誤以為生命受到威脅就會立即排精和排卵，希望在死亡來臨前完成繁衍後代的終身大事。

▲經過溫度刺激，雄九孔開始排精並使得精子收集槽的水呈白濁色。

吳富士說，九孔養殖的前輩們建立了九孔人工繁殖技術，在養殖技術建立初期，前輩們常常為了配合九孔夜間繁殖習性而徹夜等待，如今隨著九孔繁殖設備和技術逐漸成熟穩定，即使在白天也可以進行九孔繁殖工作，大大的提升了九孔繁殖工作效率。

漁業處表示，園區復育人員進行九孔繁殖操作時，會先將篩選出來的九孔種貝進行升溫刺激，當水溫提升約3度至5度，九孔種貝就會開始排精、排卵，然後再將收集到的九孔精、卵依固定比例進行授精，並於顯微鏡下確認受精卵中的胚胎開始發育後，再小心的移至育苗池中照料。

▲仔細觀察就可以發現已經開始攝食的九孔寶寶有顏色較深的肚子。

漁業處說，剛孵化的九孔寶寶是無殼的，牠會先在水中懸浮2到5天，待其長出了透明的小殼後，九孔寶寶就會附著在育苗池中高吊的塑膠浪板上，並以浪板上所附生的微細藻類為食，此時九孔寶寶非常的小，復育人員須透過放大鏡才能觀察到九孔苗的攝食狀況。

漁業處長張麗珍表示，為增裕新北市海洋資源，貢寮海洋資源復育園區會於每年10至11月九孔繁殖期間進行幼苗的培育，並在隔年6月九孔苗的殼長生長到2至3公分時，將九孔苗放流到新北市卯澳灣水產動植物繁殖保護區，也邀請鄰近學生一同參與，希望藉由九孔的繁養殖、培育及放流活動，再增加海洋資源的同時，也讓保育的觀念向下扎根。

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▲復育人員正用放大鏡觀察九孔寶寶攝食狀況。

▲復育人員利用虹吸原理收集九孔卵。

▲復育人員將收集到的九孔精、卵依固定比例進行授精。