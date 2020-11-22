全球疫情強襲…台灣彷彿「平行時空」！美媒讚：吸引外籍專業人士

▲台灣防疫成績廣受肯定，如今被美媒大讚吸引大批外籍專業人士。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳美依／編譯

《今日美國》報導，全球新冠肺炎延燒之際，台灣透過早期邊境管制，全面口罩規定，嚴格的14天隔離檢疫與追蹤等方式，有效遏止本土感染，如今不僅沒有封鎖禁足措施，也沒有遏止經濟活動的政策，靠著幾乎「0新冠」的生活方式，吸引大批外籍專業人士。

文中指出，台灣擁有大約2300萬人口，目前累計617例確診，7人染疫死亡，上個月更達到200天沒有本土個案的里程碑。在這個繁華的科技中心，民眾每天擠上火車與捷運通勤，購物商場與街道熱鬧不已，除了無所不在的體溫檢測、嚴格口罩規定與較少外國遊客，一切彷彿仍處於「前疫情時代」。

根據台灣國家發展委員會資料，今年批准的企業居留許可超過820件，比去年的358件超出許多，外國記者人數也增加。

▲全球遭到疫情重創之際，台灣今年仍如常舉辦同志大遊行。（圖／記者崔至雲攝）



39歲的美籍律師葛洛柏（Jonathan Gropper）在台灣生活大約1年。他說，「我是經過深思熟慮後才來這裡的，而且一點也不後悔」。49歲的澳籍製作人惠特利（Paul Whiteley）在墨爾本遠距工作幾個月後，5月回到台灣，如今每周參與企業娛樂演出與兒童節目製作，「如果在澳洲，我會無聊到發慌。回到一個能夠自由經營事業的地方真好」。

40歲的法蒂（Hasnaa Fatehi）出生於摩洛哥，先前定居加拿大。她創辦一間醫學科技（health technology）公司，1月抵達台灣，5月提出申請，並於5周後獲得3年企業居留許可。法蒂對於台灣防疫充滿讚嘆，認為這裡既安全又充滿令人興奮的事物，「如果我待在卑詩省（British Columbia），生活將會艱困許多」。

▲台灣今年經濟被預測將逆勢成長。圖為台灣搭乘大眾運輸的民眾全都戴著口罩。（圖／記者林敬旻攝）

國際貨幣基金（IMF）預測，雞年全球GDP將下降4.9%，美國衰退4.3%，但台灣卻預估成長1.6%。

台灣立委王定宇（Wang Ting-yu）表示，外籍人士喜歡這裡的國有化健保，也可避免中美貿易戰的關稅；疫情期間，不僅與台灣沒有明顯關聯的海外專業人士紛紛前來，其親屬也在申請程序。

台北非營利組織Crossroads替剛到台灣生活的外籍人士舉辦社交活動。創辦人David Chang說，目前移居台灣的族群中，大約一半與海外僑胞有著某種關聯，其中許多人都還有親戚在台灣。

馬來西亞聯昌國際銀行（CIMB）經濟學家宋誠煥（Song Seng Wun）認為，台灣對於想要靠近中國市場的科技專業人士而言是個好選擇，但官僚主義、智慧財產權與政治干預可能帶來潛在問題。

報導指出，在台灣生活也不是完全沒有缺點。除了兩岸問題以外，外籍專業人士可能在Uber、Airbnb等電商領域遭遇保護主義心態；「人脈」對於融入生活、打入市場也很重要，但當地市場相對較小，且英語流利程度輸給香港與新加坡。儘管如此，對於許多人而言，台灣目前仍是一個相對安全的避風港。

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