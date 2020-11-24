回應《香港問題半年報告》　趙立堅：英國沒資格當判官

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

英國外交及聯邦事務部23日發表《香港問題半年報告》，內容質疑中國大陸取消多名立法會議員資格，嚴重違反《中英聯合聲明》，讓外界質疑一國兩制50年不變的承諾。對此，中國外交部發言人趙立堅今（24）日表示，「過去，英國在殖民統治時期沒有給過香港民主，今天，英國也沒有資格當判官。」

根據北京日報報導指出，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）為報告撰寫序言稱，中國大陸政府頒布香港國安法、取消數名立法會議員資格，短短5個月內兩次嚴重違反《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration），令人質疑其對「一國兩制」承諾。英國將繼續捍衛港人權利，落實《中英聯合聲明》。

針對英方態度，趙立堅表示，「香港已經回歸祖國23年，英國政府還在通過發表所謂《香港問題半年報告》，對香港事務顛倒黑白、說三道四，對中方進行無理指責，我們對此堅決反對，強烈譴責。」

▲香港立法會民主派議員決定總辭。（圖／路透社）

香港回歸以來，趙立堅指出，中國中央政府切實貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，嚴格按憲法和基本法辦事，全力支持行政長官和特區政府依法施政，香港居民依法享有充分的權利和自由。

趙立堅說，中國政府貫徹「一國兩制」、維護國家主權安全發展利益、反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。香港是中國的特別行政區，英國對香港事務沒有任何監督權和所謂的道義責任，無權借《中英聯合聲明》干預香港事務。

最後，趙立堅進一步強調，「過去，英國在殖民統治時期沒有給過香港民主，今天，英國也沒有資格當判官。我們敦促英方摒棄殖民主義思想，收起虛偽和雙重標準，停止干涉別國內政，早日回歸國際法和國際關係基本準則的正道。」