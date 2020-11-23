美選務官怒轟「川普害的」！喬治亞州務卿狂被威脅恐嚇　FBI調查中

▲美國總統川普堅稱發生廣泛選舉詐欺。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普堅稱本屆大選發生廣泛詐欺，但未提供任何證據。儘管如此，全國各地仍傳出多起選務官員遭到騷擾、恐嚇的案件，聯邦調查局（FBI）如今也與喬治亞州執法單位合作，調查針對該州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）與其團隊成員的威脅行動。

喬治亞州副州務卿弗克斯（Jordan Fuchs）於22日證實上述消息，但拒絕透露具體威脅內容。實際上，該州投票體系經理施特林（Gabriel Sterling）於21日也透露，他已經「多次」遭到駭客電子郵件攻擊與其他威脅，目前正在接受警方保護。他喊冤，選務人員只是遵守法律與程序行事而已。

川普多次批評喬治亞州州長肯普（Brian Kemp）與同為共和黨的州務卿拉芬斯伯格「未能發現廣泛存在的選舉詐欺」。喬州共和黨參議員洛夫勒爾（Kelly Loeffler）與珀杜（David Perdue）也加入抨擊行列，甚至呼籲拉芬斯伯格辭職。

▲喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）與其團隊遭到威脅，FBI介入調查。（圖／路透）

經過長達一周的審計與手工重新計票後，拉芬斯伯格20日與州長肯普一起證實拜登當選，但由於結果顯示，川普與拜登得票率相差不到0.5%，總統因而又要求第二次重新計票，預計下周啟動作業。

拉芬斯伯格堅稱喬治亞州的計票程序沒有發生任何貪腐事件，21日投書 《華盛頓郵報》表示，該州投票體系對於「選舉公正性有著黃金標準」且「從未如此安全可靠」，但許多政客與專家卻試圖誤導選民，「事實是，喬治亞州與全國人民都不應該繼續懷疑2年前當選的州長與本月稍早贏得總統大選的人」。

▲喬治亞州手工重新計票的情況。（圖／路透）



《每日郵報》報導，全美各地的選務官員都頻頻抱怨，總統毫無根據的大規模選舉詐欺指控「讓他們置身於危險之中」。密西根州、亞利桑那州與內華達州等搖擺州都有選務官員遭遇「騷擾」與「威脅」，包括電話恐嚇與計票中心外的示威活動。

亞利桑那州州務卿霍伯斯（Katie Hobbs）上周指出，總統的指控導致其家人與員工遭遇「持續發生且不斷升級」的威脅，她家地址與兒子手機都被公布在網路上，住家外面甚至聚集一群人唱著「我們在看著你們」。保守派社群平台帕勒（Parler）一名用戶威脅要「給這些騙子一些教訓」，燒毀她的住宅並殺害其家人。

霍伯斯說，警察已經介入調查，但這些威脅行為不僅「真的很可惡」，也顯示出美國更深層的問題，那就是「人際互信與其他民主程序的持續性、系統性破壞」。

密西根州總檢察長內塞爾（Dana Nessel）本月稍早也在推特上抱怨員工遭遇騷擾與威脅，「他們都是善良、勤奮的公僕，只是在履行職責罷了」。

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