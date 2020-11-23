灰姑娘翻版！她遭繼母「狠虐10年」　禁足當傭人、鐵棍毒打全身傷

▲愛爾蘭一名少女被繼母虐待10年，小時候總是被禁足關在家裡，毆打到全身瘀青。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

愛爾蘭科克郡的21歲少女可拉（Cora Desmond）5歲起就遭繼母布里琪（Bridget Kenneally）虐待，時間長達10年。她曾遭金屬撥火棒痛毆，造成全身50處瘀青，還時常被迫吃下辣椒、芥末等調味品，甚至被取了「可拉瑞拉」（Cora Ella）的綽號，「因為我不被需要也不被喜愛，所以應該受到（和灰姑娘）一樣的對待」。

根據《愛爾蘭時報》，可拉5歲那年，父親與布里琪開始交往，展開長達11年的感情。她回憶，繼母一開始非常和善，但6個月後，一切全變了調，「一開始是幾個巴掌與幾拳毆打，但之後逐漸惡化。我在這些年裡逐漸清楚意識到，我只不過是布里琪的一個出氣包」。

可拉小時候總是和姊姊雀兒西（Chelsea）一起被關在家裡打掃收拾，看著布里琪的3個親生孩子開心和朋友出去玩。她時常遭到繼母毆打，只好一直向老師與朋友說謊，解釋身上傷勢；有一次被打到大拇指骨折，右側頭部與右臉全腫起來，但在布里琪的要求之下，只能騙醫師「那是之前去遊樂園玩時撞到的」。

A young woman, who this week saw her stepmother jailed for a 10-year campaign of physical abuse and psychological... 由 The Irish Times 發佈於 2020年11月18日 星期三

此外，可拉從小就時常被迫吃下許多過度辛辣或苦澀的食物，例如鹽、胡椒、芥末、辣椒粉和醋，「我對於特定氣息或味道產生長久性的負面反應，這些都會讓我想起那些懲罰與折磨」。

布里琪在法庭上只承認其中一項指控，也就是2009年10月1日至31日之間攻擊可拉、造成傷害。但警官馬克（Mark Ward）卻說，這只是能夠蒐集到足夠證據的部分，被告實際上對繼女實施長達10年的肉體與精神虐待。

布里琪透過律師派翠克（Patrick O'Riordan）表示，希望能夠向可拉親自道歉，對方卻以「不相信那是真心的」為由拒絕。

法官尚恩（Seán Ó Donnabháin）說，雖然被告認罪，但其心理報告卻顯示，她對於自己的殘忍行為完全沒有感到自責或內疚，反而責怪他人，所謂的「道歉」顯然不真誠；考量被告認罪並已支付5000歐元（大約新台幣17萬元）的賠償，裁定2年有期徒刑。

可拉表示，沒有人應該經歷這一切，雖然她花了很長的時間才明白「這一切都不是我的錯，我也不應該受到這種對待」，但如今已下定決心重新出發，「她控制了我的過去，但我不會讓她支配我的未來」。

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