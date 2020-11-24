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夜貓子也能下單！英國富時100指數期貨上市　低門檻佈局全球

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▲夜貓子也能下單！英國富時100指數期貨上市，低門檻佈局全球。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲英國富時100指數期貨上市成功，臺灣期貨交易所特別舉辦慶祝典禮。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

英國富時100指數期貨上市成功，臺灣期貨交易所特別舉辦慶祝典禮，邀請眾多嘉賓前來共襄盛舉，現場更是打造成濃厚的英倫風情，不僅有英國經典的紅色電話亭，還有超帥的白金漢宮衛兵，而英國富時100指數期貨具備三大優勢，包括交易時段完整涵蓋英美股市開盤時間、小型契約設計，及以新台幣計價無匯兌風險，方便國人交易及避險需求。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲邀請眾多嘉賓前來共襄盛舉，現場更是打造成濃厚的英倫風情。

臺灣期貨交易所董事長吳自心表示，「英國富時100指數期貨雖然是一個英國的商品，但是我們已經把它在地化，譬如說它是比較一個小型的契約，因為它現在6千多點，每一點50塊算起來的話，大概只有新台幣大概32萬左右，交易人比較好入手，另外它交易是全時段，包含日盤跟夜盤，跟其他指數商品一樣，直接使用國內期貨帳戶交易，不用承受匯兌風險，交易人在全球佈局的時候會更方便」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲臺灣期貨交易所董事長吳自心表示，「英國富時100指數期貨雖然是一個英國的商品，但是已經把它在地化」。

古典科幻的鏡面人閃亮登場，以英倫風混搭科技風，動感十足活力四射，象徵上市成功，英國富時100指數成分股為倫敦證券交易所市值前100大上市企業組成，最能反映英國整體經濟景氣走勢，有別於現行期交所主要之股價指數期貨，英國富時100指數選擇相當多元化。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲古典科幻的鏡面人閃亮登場，以英倫風混搭科技風動感十足。

吳自心董事長進一步說明，「英國富時100指數成分股比較平均，譬如說金融部分是比較多，接下來當然是包括醫療照護、消費產品，另外有一個特色但是佔比也不是太重，就是能源類跟石油類的產品，所以它的成分股跟其他的主要指數那些產品的成分是不太一樣，所以交易人去做選擇的時候，他可以有多樣化的選擇」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲11月23日將一併延長美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨到期月份契約最後交易日交易時間。

另外，11月23日將一併延長美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨到期月份契約最後交易日交易時間；目前3檔美國商品到期月份契約於最後交易日僅交易至13:45，新制實施後，除一般交易時段外，增加15:00至22:30(美股開盤時間，若遇美國夏令日光節約期間則為台灣21:30)交易時段，以提升交易機會並貼近最後結算價產出時間。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲英國富時100指數期貨具備三大優勢，包括交易時段完整涵蓋英美股市開盤時間、小型契約設計，及以新台幣計價無匯兌風險。

期交所近年持續發展商品多元化及國際化，產品線自亞洲、美洲，再進一步拓展至歐洲市場，最新標的「英國富時100指數期貨」讓交易人以低成本、低門檻就能參與英國股市，交易時間涵蓋英美股市開盤時段，就算是夜貓子也能下單，滿足交易人多元需求，也為台灣期貨市場注入新動能。

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