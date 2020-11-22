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他2度染疫還遭「眼鏡王蛇咬2口」失明癱瘓！　堅持留在印度做慈善

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▲來自英國懷特島郡（Isle of Wight）的伊恩（Ian Jones）前往印度做慈善，卻遭眼鏡王蛇咬。（圖／翻攝GoFundMe）

▲來自英國懷特島郡（Isle of Wight）的伊恩（Ian Jones）前往印度做慈善，卻遭眼鏡王蛇咬。（圖／翻攝GoFundMe）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國懷特島郡（Isle of Wight）的伊恩（Ian Jones）曾經擔任醫護人員，如今前往印度，經營慈善企業「薩比里安」（Sabirian）。但是，他的異鄉生活並不順遂，不僅先後染上瘧疾、登革熱，在第二次確診新冠肺炎期間，還被一條黑色眼鏡王蛇（king cobra）咬了兩口，導致雙眼失明並癱瘓。

綜合BBC、《天空新聞》報導，伊恩在拉賈斯坦邦（Rajasthan）焦特布爾（Jodhpur）建立企業總部，並且暫時住在倉庫裡，以利更靠近有需求的村民。有一天，他聽見領養的狗狗洛基（Rocky）突然開始狂吠，才剛伸出手試圖安撫，卻嚇到一旁的眼鏡王蛇，立刻被咬了兩口。

伊恩在加護病房內待了2周，但由於新冠肺炎患者人數過多，只好暫時出院。家屬與團隊成員表示，他目前已經完全失明，雙腿癱瘓，並且感到「非常害怕」，但醫師希望上述症狀都只是暫時的。

伊恩的兒子塞布（Seb）說，雖然家人們都能夠理解父親想要幫助他人，且因疫情無法返國，但難免會擔心，「我們聽見他經歷這麼多事情後又遭遇致命蛇咬，簡直不敢相信」。他表示，雖然爸爸目前失明又癱瘓，但是狀況穩定，「依然堅定要留在這個國家，繼續他的工作，幫助需要他支持的人」。

懷特島行動社群（Community Action Isle of Wight）轄下的「薩比里安」提供培訓與貿易管道，堅持透過長久、可持續且合乎道德的方式，將大約70名印度手工藝者的作品賣至英國，希望藉此協助擺脫貧窮。該組織如今也在網路上發起募資活動，籌措伊恩的醫藥費。

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