他2度染疫還遭「眼鏡王蛇咬2口」失明癱瘓！　堅持留在印度做慈善

▲來自英國懷特島郡(Isle of Wight)的伊恩(Ian Jones)前往印度做慈善,卻遭眼鏡王蛇咬。(圖/翻攝GoFundMe)

記者吳美依/綜合外電報導

來自英國懷特島郡(Isle of Wight)的伊恩(Ian Jones)曾經擔任醫護人員,如今前往印度,經營慈善企業「薩比里安」(Sabirian)。但是,他的異鄉生活並不順遂,不僅先後染上瘧疾、登革熱,在第二次確診新冠肺炎期間,還被一條黑色眼鏡王蛇(king cobra)咬了兩口,導致雙眼失明並癱瘓。

綜合BBC、《天空新聞》報導,伊恩在拉賈斯坦邦(Rajasthan)焦特布爾(Jodhpur)建立企業總部,並且暫時住在倉庫裡,以利更靠近有需求的村民。有一天,他聽見領養的狗狗洛基(Rocky)突然開始狂吠,才剛伸出手試圖安撫,卻嚇到一旁的眼鏡王蛇,立刻被咬了兩口。

