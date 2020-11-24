發現懷孕1個月「3天就生了」　17歲女痛苦蹲馬桶：還以為我便秘

▲女以為自己便秘，結果卻突然生子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國17歲女子史蒂文斯(Aimee Stevens)平時有注射避孕藥的習慣，看婦產科時意外發現已經懷孕1個多月，更離奇的是，3天後她在上廁所時突然生產，順利生下一名健康男嬰，由於懷孕期間生理狀態都沒有什麼大改變，離奇的狀況也讓她感到十分困惑。

英國《每日郵報》報導，來自威爾特郡卡恩(Calne)的史蒂文斯今年5月剛滿18歲，去年前往診所注射避孕藥時意外發現自己懷孕，當時醫生判定她大約懷孕5至6週，然而實際上很有可能已經達38週，因為3天後她在上廁所時突然產下兒子凱恩(Ché Andrew Cain)。

在餐館工作史蒂文斯表示，當時她以為自己便秘，痛苦坐在馬桶上時突然有種「解放了」的感覺，接著便看到嬰兒的腿和屁股，才發現自己已經生了，自行剪掉臍帶後，趕緊帶著兒子跑去找當時在睡覺的媽媽求救，幸好母子均安，只需要住院3天即可回家。

史蒂文斯表示，雖然她有男朋友，但是因為一陣子沒發生性關係，再加上平時有服用避孕藥，所以完全沒有注意到自己生理期沒來可能懷孕，「孩子的父親得知我懷孕時，也覺得滿莫名其妙的，雖然這一切很奇怪，但當我第一次看到兒子的笑臉時，一切太棒了，我現在無法想像沒有他的生活」，暫時休學的她期待之後能再回去完成學業。