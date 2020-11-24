快訊／國民黨12度杯葛…700多法案被卡　林為洲：同意本週五開始處理

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌24日第12度赴立法院進行施政報告並備詢，國民黨團不滿蘇貞昌未對開放含萊克多巴胺豬肉道歉及回應相關訴求，持續杯葛議事。由於國民黨持續杯葛，報告事項已累積到700多案，國民黨團總召林為洲24日受訪時表示，稍早已召開黨團大會做出決議，同意本週五開始可以處理報告事項，但施政報告仍會持續杯葛。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨持續霸佔議場。（圖／記者屠惠剛攝）

林為洲表示，國民黨團杯葛的是蘇貞昌施政報告，不杯葛各委員會，也不杯葛預算，包括總預算、前瞻、紓困預算也都通過了，「我們擋的是蘇貞昌個人的施政報告，以及萊豬進口決策沒有做到事先溝通、事後說明，也沒有謙卑的為昨非今是向全國人民道歉，這件事我們無法接受。」

林為洲說，報告事項累積700多案，當中也有一些國民黨提出的法案，有些與民生相關，因此黨團同意星期五院會可以先進行報告事項付委審查，至於施政報告，在沒得到正面回應前，仍認為蘇貞昌應向大家道歉。

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