立法院2度想搬家都落空　游錫堃：先蒐集資料再成立遷建委員會

記者徐政璿／台北報導

立法院空間不敷使用，為廣納各界意見，妥適規劃未來國會願景，立法院訂定「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會設置要點」，將提供未來國會院址的興建策略等建議。立法院長游錫堃24日受訪表示，先蒐集各方面資料，完整以後再成立遷建委員會，會比較有幫助。

▲立法院議場資料照。（資料照／記者徐政璿攝）

立法院23日發文給全體立委，檢送立法院未來國會願景規劃諮詢委員會設置要點等資料，而本案已由立法院長游錫堃於11月20日核定施行。

游錫堃24日上午受訪表示，立法院在1992年曾經要遷建到華山，後來沒成案，1999年通過241億遷到空總（舊空軍司令部），預算通過後來沒成，預算就收回，如今到底要不要遷建，要遷到哪，到現在沒有答案，因此先成立諮詢委員會，蒐集各方面資料，完整以後再成立遷建委員會，比較有幫助。

根據設置要點總說明指出，立法院從民國49年遷入現址（原為日治時期第二高等女學校），建物占地面積及空間有限，雖陸續增建議場、紅樓、群賢樓等建物，但空間仍不敷使用，而且各建物老舊且分散、動線凌亂，除結構安全堪虞，每年需耗費鉅資維修外，也影響各項議事運作的效能。

設置要點也提到，為提升國會國際形象及能見度，除了有提案建議立法院辦理遷建，也有為了要紓解立法院辦公室空間不足等問題，就院區現址更新改建的芻議。

為廣納並歸納各界意見，妥適規劃未來國會願景，立法院訂定「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會設置要點」，共有10點，包括該委員會的任務，是要提供未來國會願景發展及規劃；推動公民參與、開放國會及政策宣導；未來國會遷建選址；未來國會院址興建策略、規劃及監督機制及其他有關未來國會願景事項的建議與諮詢。

設置要點規定，諮詢委員17人至21人，召集人由立法院長兼任，副召集人由立法院副院長兼任；其餘15人至19人由立法院長聘請建築、都市設計或都市計畫專長，或政治或國會研究專長等學者專家擔任。

設置要點也提到，該委員會每3個月開會一次，必要時得召開臨時會議，而該會召集人、副召集人、諮詢委員、執行秘書、工作小組組員均為無給職，但院外人員得依規定支領出席費等相關費用。