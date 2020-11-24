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蘇貞昌稱「做到流汗嫌到流涎」　黃珊珊笑回：好像在說我不是嗎？

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▲▼柯文哲24日出席「臺北市安心旅遊3.0補助方案發表記者會」。（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊24日出席「台北市安心旅遊3.0補助方案發表記者會」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌24日提及，因為萊豬事件，自己「一夜之間好像什麼事情都不對了」，基層公務人員也覺得好像「做到流汗，嫌到流涎」。對此，台北市副市長黃珊珊表示，做到流汗嫌到流涎這句話，「好像在說我不是嗎？」

面對萊豬議題，蘇貞昌24日在立院表示，近兩年來全體公務人員這麼努力的守住了非洲豬瘟、防疫成功，也拚經濟，一夜之間好像什麼事情都不對了，有時候基層公務人員也很喪氣，覺得好像「做到流汗，嫌到流涎」（台語），但他還是一再地鼓勵基層公務人員，大家要挺住，大家不要氣餒。

針對蘇貞昌稱「做到流汗，嫌到流涎」，黃珊珊24日出席台北市安心旅遊3.0補助方案發表記者會時笑稱，「這好像在說我不是嗎？」

黃珊珊表示，萊豬議題就像台北市長柯文哲說的一樣，是溝通與管理的問題，距離明年1月1日只剩下30多天，但對於源頭管理、清楚標示部分，以及包括衛福部長陳時中承諾說希望去美國查廠，但衛福部次長石崇良卻反悔，「所以中央可能自己沒溝通好，更不用說地方政府，我們一直靜待行政院對我們提出的4點具體建議配合有一些清楚指示，但今天為止還沒收到任何回應。」

黃珊珊提到，相信大家都想把這事情做好，只是在程序或是相關溝通上面，到現在時間很倉促了，希望不管是誰都不要讓百姓有這樣疑慮，說清楚、講明白並不困難，或許做公務員可能都有一些壓力，但抱怨沒用，應該好好跟人民溝通。

被問到會不會跟中央呼籲要維持當初的查廠承諾？黃珊珊回應，9月開始他們就跟中央提出相關說明，也就是源頭管理，只是中央可能在立院回答時沒有很具體的承諾，但他們都有將建議書面送到行政院，並且一再呼籲，至少第1、2年比照過去美牛境外查廠方式減少人民疑慮，或是中央能以國內反彈來跟美方或其他進口國家做協商，不過這得要中央硬起來，否則地方怎麼喊都沒用。

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