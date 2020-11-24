雲端最前線／萊豬進口+言論自由 秋鬥訴求蘇揆下台

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秋鬥遊行22日登場，訴求「反毒豬、反黨國、反雙標」，因行政院辯護美豬政策不利，甚至有聲音要行政院長蘇貞昌下台。對此，蘇貞昌24日感嘆，自己盡心盡力，對於近2年來全體公務人員這麼努力守住非洲豬瘟，防疫成功也拚經濟；還意有所指表示，「職位並不重要，能夠做事最最重要」。蔡政府是否會換新閣揆？《雲端最前線》24日邀請立法委員鄭運鵬、台北市議員梁文傑以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院長蘇貞昌24日第12度赴立法院進行施政報告並備詢，國民黨團不滿蘇貞昌未對開放含萊克多巴胺豬肉道歉及回應相關訴求，持續杯葛議事。由於國民黨持續杯葛，報告事項已累積到700多案，國民黨團總召林為洲24日表示，稍早已召開黨團大會做出決議，同意本週五開始可以處理報告事項，但施政報告仍會持續杯葛。針對開放萊豬，朝野何時能有共識，也成為民眾關注的重點。

美國總務署（General Services Administration）於當地時間21日下午收到局長墨菲（Emily Murphy）的一封信，內容顯示已通知「總統當選人」拜登，準備啟動正式的過渡進程。對此川普在推特回應道，會繼續抗爭，但為了國家利益會指示團隊「做該做的事」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。