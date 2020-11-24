台灣民意基金會／牛肉麵事件重挫蘇貞昌！　支持度下跌5.2％



▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院前發言人丁怡銘因「牛肉麵事件」下台，連帶院長蘇貞昌飽受批評。台灣民意基金會24日公布最新民調顯示，與上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人減少 5.2%， 不滿意的人增加 4.6 %。

台灣民意基金會24日公布最新全國性民調，調查詢問民眾對於蘇貞昌內閣施政滿意度，結果顯示，有11.6%民眾非常滿意、39.4%還算滿意、20.7%不太滿意、19.3%一點也不滿意、9.1%沒意見或拒答。

▼蘇貞昌支持度民調。（圖／台灣民意基金會提供，下同）

台灣民意基金會指出，滿意蘇內閣整體施政表現的人減少 5.2 個百分點， 不滿意的人增加 4.6 個百分點。這一來一往，使得蘇內閣的民間支持出現明顯的壓縮， 上個月滿意蘇內閣整體施政表現的人比不滿意的多 21 個百分點，如今只剩下 11 個百分點，絕對是一個強烈的警訊。

交叉分析顯示，民進黨支持者有8成7基本上滿意蘇內閣表現、9.4%不滿意；國民黨支持者1成5滿意、7成7不滿意；民眾黨支持者4成6滿意、5成2不滿意；時代力量支持者6成4滿意、3成4不滿意；中性選民3成1滿意、4成8不滿意。和上個月比，民進黨支持者和中性選民對蘇內閣的支持都減少了5個百分點左右。

針對蘇內閣施政滿意度下滑5.2%，台灣民意基金會分析，最主要短期因素，無疑是 「萊劑牛肉麵風波」的後遺症。丁怡銘在萊劑牛肉麵風波中請辭下台，行政院損兵折將事小，但危機處理不當，以及後續有關開放美國萊豬萊牛政策論述何以為繼？。

台灣民意基金會指出，如果再考慮NCC在11月18日宣布駁回中天新聞台換照申請（本次調查為11月16、17日進行），引發的強烈政治風暴，再度激化政黨惡鬥與藍綠對立，能合理推測蘇內閣整體施政滿意度還要再下降至少3個百分點。

台灣民意基金會說，從長期趨勢看，蘇內閣民意支持度目前處在今年初以來最低，而且是從8、9月以來一路走低，目前蘇內閣還維持過半數5成1的民意支持度，如果下個月再掉5個百分點，滿意與不滿意的比例將各佔一半，情勢將回到2019年2月蘇貞昌臨危授命重掌內閣時嚴峻的時刻，「如果這些推測是正確的，那麼，蘇內閣保衛戰現在已提前開打，就不足為奇了。」

這份民調為台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行調查，在11月16、17日以全國20歲以上成年人為對象進行調查；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本 1070人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點，調查結果依內政部最新人口統計進行加權，以符合母體結構。

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