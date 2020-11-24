籲國民黨停止杯葛！　民進黨：不必做過多的政治操作浪費人民時間

▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／民進黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對明年元旦開放萊豬進口引發的食安疑慮，國民黨邀請總統蔡英文電視辯論，民進黨發言人顏若芳24日表示，國民黨若真的想討論相關政策，最快最好的方式就是停止杯葛讓行政院長蘇貞昌，不必做過多的政治操作，不斷浪費人民的時間。

國民黨24日不僅第12度杯葛行政院長蘇貞昌進行施政報告及備詢，國民黨副秘書長李彥秀10時至總統府前遞送「萊豬進口辯論邀請函」給蔡英文。

對此，顏若芳表示，國民黨若真的想對美豬牛相關政策進行討論，最快最好的方式就是讓蘇貞昌盡快到立法院進行施政報告與總質詢，不必做過多的政治操作，不斷浪費人民的時間。

顔若芳指出，今天國民黨第12度杯葛蘇貞昌進行施政報告及質詢，立法院議事停擺，立院累積破700件報告事項，諸多重大的法律案、建設案及預算案也因此遭到卡關，不但是浪費納稅人的公帑，也恐致使國家重大建設發展拖延停滯。我們要呼籲國民黨，應停止杯葛行為，回到議場上，與蘇貞昌及內閣團隊，就政策的專業充分討論，這才是國人所樂見。

另外，顔若芳提到，更誇張的是國民黨白天杯葛議事，昨晚卻透過黨籍立委向立法院借會議室舉行黨部基層幹部會議。國民黨利用國家國會的場所舉行黨務活動，不就是國民黨在秋鬥罵的黨國不分嗎？國民黨黨產這麼多，還要佔用國會會議室？我們要求國民黨江啟臣主席，應該公開向社會說明、並為國民黨台北市黨部荒謬行徑向國人道歉。

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