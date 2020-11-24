馬國女大生家屬要台國賠：蔡英文承認有疏失！台不判死將爭取引渡

記者崔子柔／綜合報導

24歲馬來西亞籍鍾姓女大生上月28日遭梁育誌性侵殺害，死者家屬昨（23）日召開記者會指出，已透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成要求國賠，並要求對梁男處以極刑，否則將透過馬國司法程序爭取引渡罪犯。

▲鍾姓女大生家屬昨日召開記者會。（圖／翻攝臉書）



綜合《聯合日報》、《光明日報》等馬國媒體報導，死者父親鍾偉國選在鍾女的母校「衞理畢理學院」（Methodist Pilley Institute）召開記者會，與律師葉海量一同出席，指出已在台灣提出3項訴訟，包括11月3日提出死亡民事訴訟（按中華民國民事法假扣押522條第1項）、11月12日提出死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。

葉海量公開蔡英文給死者家屬的道歉信內容，其中提及「因為我們的疏失，讓您們失去愛女」，他們認為這段話代表蔡英文承認是台灣的疏忽讓鍾女遇害，「這意味（台灣）在民事和刑事上沒有被推諉的任何理由」。

▲死者家屬要求台灣國賠。（圖／記者林悅翻攝）



葉海量也說，梁育誌用繩索拉走鍾女並勒斃就是「蓄意致死」，無教化可能，「擁有精神問題的人是不會有預謀、心思縝密、謊話連篇的行為模式」，既然蔡英文已承認是台灣的疏失，那希望台灣檢調機構的審判以極刑（死刑）為標準，「來符合馬來西亞人民、家屬及台灣社會的要求和意願」。

葉海量表示，如果台灣不能滿足要求，家屬將毫不猶豫、不惜一切代價地透過馬國司法程序，提出引渡罪犯的動作。他們已指示林瑞成律師跟進案情發展，懇求蔡英文確保解剖、驗屍結果都能如實呈報，不要讓吃案的情況發生。

葉海量指出，蔡英文承認台灣的疏忽，台南警方又有吃案嫌疑（陳姓女大生9月30日就受到梁男襲擊，歸仁分局大潭派出所接到報案後未開立三聯單），且區公所在事發後緊急修復路燈，這些都足以構成台灣要賠償的證據。

葉海量也提到長榮大學是否有疏失責任，校方在陳女報案後沒有任何處置、沒有提醒學生，到了鍾女失蹤時，還要學生撤下協尋的貼文，「長榮大學相關人員現在都以自請調、辭職規避相關刑、民事責任，我們想知道，這是否是學校及相關人士所給予的責任定調，以及給家長的交待？」

▼殺害鍾女的惡狼梁育誌。（圖／翻攝臉書）

