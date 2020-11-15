懷念與不捨長榮大學舉辦「玲．追思會」　黃偉哲出席悼念

▲為懷念日前馬國鍾姓女大生，由其同學好友主辦，長榮大學校方全力支持舉辦「玲追思會」，台南市長黃偉哲親自出席悼念追思。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為懷念日前馬國鍾姓女大生，由其同學好友主辦，長榮大學校方全力支持的「玲．追思會」，於11月15日、16日在校內演藝廳舉辦，15日追思會上，播出她的相關影片，並由家人與朋友述說對鍾同學的思念。

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鍾同學好友特別贈與校長李泳龍一棵香冠柏樹苗，期望校方能在校園裡將此樹苗培育長大。香冠柏的花語是訴說朋友之間彌足珍貴的友誼之情，鍾同學的好友們希望以此來紀念彼此之間堅定的友誼，象徵鍾同學陪伴師生一同成長。

追思會以「天堂、思念、友誼」為三大主題，會場設於演藝廳主舞台及交誼大廳。主舞台為「天堂」，以白色花卉為主，以木拱門及金色鐵架以鮮花點綴象徵天堂之門及天堂之柱作為主視覺，蠟燭則代表師生對於鍾同學的祝福，象徵她已經在天堂當天使。

另外，在「思念」區中，以鍾同學生平照片大型看板為主，再以植栽作為點綴，植栽是象徵對於鍾同學思念的永續；而在「友誼」區裡，以大型Truss架為主結構，主結構下方吊起一顆顆點亮蠟燭的玻璃球，以及百萬心盆栽，代表師生們幻化成森林的精靈表達祝福。主結構底部以木棧板作為結構，串起鍾同學在大學時期的生活點滴照。





台南市長黃偉哲也出席追悼會，黃偉哲指出，Irene的同學與室友，今天舉辦追思會，談起了她的種種：「她認真在做海龜復育的工作，我們會繼續幫她做」、「她最不忍心看到朋友哭泣，一定不喜歡我們現在流淚」、「如果那天晚上去接她，就不會⋯」。同學們，對不起，讓妳們失去了一位好朋友。

黃偉哲指出：這群好朋友們的年齡和我的女兒相近，他們與我圍坐著，說出內心的話：「市長可以讓學生參加校安會報嗎？」、「不能只注意治安熱點，愈安全的地方也可能發生意外」、「可以保障校園夜間工讀的安全嗎？」、「見警率不可以只有三分鐘熱度」…。

黃偉哲強調，一個青春的生命在這座城市殞落，對Irene和她的家人、同學以及市民朋友都深感歉疚；他和市府團隊及警察同仁，都會負起責任，檢討改進台南的城市安全。同學們，感謝你們聲聲句句真切的建議，市府的「1029擴大校園安全會報」以及「點亮偏鄉計畫」已經在進行，我們會盡最大的努力，防止悲劇再度發生。同學們的話，我都記在心裡了，Irene，請安息吧！

15日下午3時半追思會到當天下午5時結束，與16日上午8時到12時為自由獻花時間，邀請師生到演藝廳送上花朵以表懷念。

長榮大學校長李泳龍表示，透過本追思會，表達出校方對鍾姓同學的不捨。此事件乃治安事件，校方極力要求警方應有積極作為協助維護治安，學校與社區持續合作共同強化校園及鄰里安全，成立夜間巡守隊加強巡守，校內也發放防狼警報器。為安撫師生因此事件造成的恐懼不安與不滿，已即時啟動諮商輔導制度與多元反應管道，學校開發的APP「虎皮同學我問你」也增加關鍵字推播資訊。未來將持續督促市政府推動校外周遭環境雜草叢生處商議相關單位改成水泥硬鋪面，並將與政府部會討論校外綠地認養，更將持續緊盯警政單位積極作為維護治安，協助社區鄰里共同邁向「安全社區國際認證」的目標。

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