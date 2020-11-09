長榮男大生嘆人命易忘「不到三天，開始關路燈！」　工務局回應了

▲路上光線變比較暗，讓男大生質疑是不是又開始關路燈。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

長榮大學日前發生馬來西亞籍女大生遭擄殺命案，「台鐵便道」的路燈不亮問題浮上檯面，而事發後，不僅便道兩側的路燈全開，警方也大陣仗出動大輛警車巡邏。但就有該校學生9日在《Dcard》貼文大嘆「一個人的死真的容易忘記」，爆料「從長榮大學路燈上新聞後，不到三天，就開始關燈。」

這位長榮大學的男網友9日凌晨在《Dcard》貼出照片，文中表示，才開不到3天，又開始關路燈。仔細看看照片，雖然路上其實沒有全暗，但原PO就在留言處說明，是從入口處開始慢慢變暗，直指心中不安「從入口處開始暗下來，接下去不會產生破窗效應？」

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▲以前路燈全暗的時候，讓網友也嚇呆「你們沒開燈真的好危險！」（圖／翻攝自Dcard）

男大生也說，學生不是不怕路燈不亮，是怕又被關掉，而且他發文前2個小時，就已經有同學覺得很奇怪，認為路燈是不是有被關掉。原PO接著補充，說目前還有看到警車巡邏，但也直嘆「這位女同學的死才讓各位的學校安全！」

貼文一出，其他人紛紛傻眼，「這真的太誇張了啦！這一定要去市長的臉書留言提醒吧」、「天啊……才過幾天」、「才幾天燈就熄了……這總不能再推給路燈故障了吧」、「推一個，這需要被看見！今天公祭，明天忘記」、「到底多省電，傻眼。」

不過也有網友發現，台南市政府工務局9日中午發稿「回應輿論反映台鐵支線便道路燈不亮問題」，強調路燈開關時間是以台電供電為主，目前時間以晚上5時20分開啟，隔日上午6點關閉。另外，有民眾指出台鐵支線便道路燈不亮問題，歸仁區公所9日上午已請路燈維修廠商檢視，發現路口有一盞路燈因燈桿開關跳脫導致路燈不亮，目前已維修完成恢復亮燈。

▼目前路燈已維修完成。（圖／台南市政府工務局）