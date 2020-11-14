　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

共構安全學習環境 長榮大學啟動夜間留校機制與增設「求助鈴」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲提高師生校園安全意識，長榮大學積極啟動社區、警方與校方共同合作，期望給予師生安全學習環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲提高師生校園安全意識，長榮大學積極啟動社區、警方與校方共同合作，期望給予師生安全學習環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

提高師生校園安全意識，長榮大學積極啟動社區、警方與校方共同合作，期望給予師生安全學習環境，本周起為各學院師生舉辦關懷座談會，會議中李泳龍校長除聆聽師生對校園安全的建議，目前已針對師生夜間留校進行研擬，也積極啟動相關單位對師生輔導機制，並增設戶外緊急「求助鈴」，提升師生安全保障。

▲提高師生校園安全意識，長榮大學積極啟動社區、警方與校方共同合作，期望給予師生安全學習環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮大學校長李泳龍表示，學生若有學習需求需夜間10時後留校，需要經過相關申請後始可留校，校方也將據以進行夜間巡查，並保留巡查紀錄。另外，為讓師生更安全進入校園，11月10日起，北側機車停車場閘道的管制時間調整為晚間12時關閉，清晨5時30分開啟。另外，為保障師生安全，校園內壘球場旁將先設置圍籬，落實人、車出入管制。

▲提高師生校園安全意識，長榮大學積極啟動社區、警方與校方共同合作，期望給予師生安全學習環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李泳龍校長指出，除了外在環境的安全改善外，將請學務處研議舉辦學生危安意識教育訓練，也將協同台南市衛生局提供外籍生、教師、職員心理團體輔導服務。並攜手市府單位和警察局，針對問題、可疑人士提供學校警示，以提高師生自我安全維護意識，更邀請歸仁分局宣導團進入校園宣導治安、交通安全，同時教導防身術。期望透過外在環境與內在心理共同努力，建構安全的學習環境。

▲提高師生校園安全意識，長榮大學積極啟動社區、警方與校方共同合作，期望給予師生安全學習環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前校內的夜間照明設備已到凌晨1時才關燈，也已成立夜間巡守隊，除將增聘人員、擴大巡守隊伍外，另將以更高標準增設巡守相關配備。對於校園內的傷害、罹病事件，也已調集小型電動救護載具，可達到快速到達現場，且安全運送傷者就醫。也已在校園裡持續發放警報器，以增進危機應對，校內「虎皮同學我問你」APP已增加隨按即撥至學校校安中心或派出所的功能，亦增加可即時反映校園設施修繕問題的通報機制，校內與校外若有路燈問題，皆可藉此APP直接反映。

李泳龍校長鼓勵師生若對校園有任何意見，都可用多元反應管道進行反映，包含意見信箱：webinfo@cjcu.edu.tw、諮商輔導關懷信箱：icare@mail.cjcu.edu.tw，以及學生Q&A平台，校方收到訊息後，將會立即進行回覆，同時也會積極為師生意見進行發聲，並督促相關單位做到改進，讓師生與社區居民生活得更安全無虞。

年底換鍋剛剛好

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
車次曝光！台女搭高鐵途中獲確診新冠　列車送基地「深度消毒」
老公懼高「興奮趴懸崖邊」　陸孕妻被推落生還：他下手前還親我
終於換iPhone 12！他內心暗爽「洗完澡」臉秒垮...只
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搭高鐵途中台女接獲確診新冠！　送基地「深度消毒」車次曝光

火星恢復順行！獅子座「愛神圍繞」戀愛運爆棚

公公專挑「擠奶時闖進來」媳婦崩潰求救　網怒：老公作用在哪？

共構安全學習環境 長榮大學啟動夜間留校機制與增設「求助鈴」

網喊「求上車」逼死一個女孩！呂秋遠「頭七日」點出台灣法律困境

台大期中考周5天3輕生！心輔中心預約爆滿　校方預計明年增人

「雙11包裹」抵達！物流中心堆爆畫面曝　超商員工顫抖：要來了

全聯推「買鮮奶送衛生紙」組合包　網笑翻：乳糖不耐者限定款

大陸傳進口冷凍食品外包驗出新冠病毒　食藥署擬建議業者消毒方式

陳時中首度談「牛肉麵」強調：美牛不等於萊牛，美豬不等於萊豬

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

金賢重5年官司勝訴了！　前女友控家暴反賠1億元

8歲繼子暖抱繼父！首次說我愛你　他「愣住→興奮」：終於等到了！

許光漢轉發吳姍儒IG..她露少女羞笑　爸爸吳宗憲像木村拓哉？「刪掉新聞吧」

陳意涵嫌棄周興哲新買家電　直接大翻白眼：那個不是3C

豆花妹自曝「被唐禹哲載去找阿璞」！　乾媽王彩樺認可他「是100分女婿」

搭高鐵途中台女接獲確診新冠！　送基地「深度消毒」車次曝光

火星恢復順行！獅子座「愛神圍繞」戀愛運爆棚

公公專挑「擠奶時闖進來」媳婦崩潰求救　網怒：老公作用在哪？

共構安全學習環境 長榮大學啟動夜間留校機制與增設「求助鈴」

網喊「求上車」逼死一個女孩！呂秋遠「頭七日」點出台灣法律困境

台大期中考周5天3輕生！心輔中心預約爆滿　校方預計明年增人

「雙11包裹」抵達！物流中心堆爆畫面曝　超商員工顫抖：要來了

全聯推「買鮮奶送衛生紙」組合包　網笑翻：乳糖不耐者限定款

大陸傳進口冷凍食品外包驗出新冠病毒　食藥署擬建議業者消毒方式

陳時中首度談「牛肉麵」強調：美牛不等於萊牛，美豬不等於萊豬

在台大「關懷學生團」臉書歪樓宣傳被罵爆！　焦糖哥哥粉專暫關閉

搭高鐵途中台女接獲確診新冠！　送基地「深度消毒」車次曝光

老公被霸占！小三擺「宮鬥囂張臉」　她痛心坦承：自己寵的

火星恢復順行！獅子座「愛神圍繞」戀愛運爆棚

見證馬麻幸福！「超萌花童」叼戒走紅毯　暖心獻吻祝幸福

愛喝酒小心！醫揭「殺光精蟲」5日常習慣…警告：害精子變畸形

新社花海＋國際花毯節登場！賞花「交通全攻略」出爐

Ella生產過程影片曝光！　老公淚吻剪臍帶「謝謝妳」...Selina、Hebe全哭翻

快訊／盜領一銀8327萬元！外籍嫌服刑期滿　今晚遣送出境

鍾麗緹穿短裙網襪「扭腰抖臀」熱舞片曝光！　網被辣翻：太會跳

生活熱門新聞

台大5天3輕生！ 大四生曝「炸鍋」殘酷真相

男大生每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫拒絕：會恨我

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

台灣富豪都住哪？　網曝答案驚呆

確診女曾搭高鐵！車站已消毒

終於換iPhone 12！他「洗完澡」安分用舊機

「給拍身分證」暖男借400元…一開手機哭了！

埃及金字塔藏神秘數字「142857」！

菜單印「地、大、菠、空」　台灣人秒解碼

颱風雨彈炸全台！放晴時間點曝

台大墜樓男學生「今早已清醒」！校方曝最新病況

馬尾妹「脖子纏蛇」搭北捷！他直擊嚇壞

屬虎桃花緣超級旺！12生肖「農10月」運勢曝

雙北最好吃牛肉麵？網狂推「這2家」

更多熱門

相關新聞

龍華科大審視校園危安死角　增設照明、監視器

龍華科大審視校園危安死角　增設照明、監視器

長榮大學日前發生外籍女大生遇害事件，造成社會高度重視。龍華科技大學為強化校園安全檢核機制，防範危安事件肇生，日前由校長葛自祥及行政副校長林如貞親自召開109學年度第一學期強化校園安全工作會議，並邀請龜山分局長蕭欽杰分等主管與會，就如何強化校安防護網絡，提升師生安全意識，期能發揮學校、警方及社區聯防功能，落實各項校安應變措施，共同維護校園整體安全。

高雄警結合19家保全　222警力＋74菁英夜巡護校安

高雄警結合19家保全　222警力＋74菁英夜巡護校安

屏東警診斷治安　校園內外巡察強化安全

屏東警診斷治安　校園內外巡察強化安全

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

瓦斯桶放置位置不安全瓦斯行應拒絕供氣

瓦斯桶放置位置不安全瓦斯行應拒絕供氣

關鍵字：

安全學習環境長榮大學留校求助鈴

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

台大5天3輕生！ 大四生曝「炸鍋」殘酷真相

男大生每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫拒絕：會恨我

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

無差別狠砍7人！　製作｢魔域｣大陸遊戲公司遭玩家血洗

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

清純女師挺孕肚哺乳也偷吃　辦公桌「愛的打卡」全校散播愛

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

女員工被開除　衝馬路長跪：別開除我

李威連13年哀傷悼念許瑋倫

黑男女友交往2年認感情出問題！

台中騎士凌晨遭撞飛慘死！酒駕男腿軟下跪

更多

最夯影音

更多
屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年
28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面