共構安全學習環境 長榮大學啟動夜間留校機制與增設「求助鈴」

▲提高師生校園安全意識，長榮大學積極啟動社區、警方與校方共同合作，期望給予師生安全學習環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

提高師生校園安全意識，長榮大學積極啟動社區、警方與校方共同合作，期望給予師生安全學習環境，本周起為各學院師生舉辦關懷座談會，會議中李泳龍校長除聆聽師生對校園安全的建議，目前已針對師生夜間留校進行研擬，也積極啟動相關單位對師生輔導機制，並增設戶外緊急「求助鈴」，提升師生安全保障。

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長榮大學校長李泳龍表示，學生若有學習需求需夜間10時後留校，需要經過相關申請後始可留校，校方也將據以進行夜間巡查，並保留巡查紀錄。另外，為讓師生更安全進入校園，11月10日起，北側機車停車場閘道的管制時間調整為晚間12時關閉，清晨5時30分開啟。另外，為保障師生安全，校園內壘球場旁將先設置圍籬，落實人、車出入管制。

李泳龍校長指出，除了外在環境的安全改善外，將請學務處研議舉辦學生危安意識教育訓練，也將協同台南市衛生局提供外籍生、教師、職員心理團體輔導服務。並攜手市府單位和警察局，針對問題、可疑人士提供學校警示，以提高師生自我安全維護意識，更邀請歸仁分局宣導團進入校園宣導治安、交通安全，同時教導防身術。期望透過外在環境與內在心理共同努力，建構安全的學習環境。

目前校內的夜間照明設備已到凌晨1時才關燈，也已成立夜間巡守隊，除將增聘人員、擴大巡守隊伍外，另將以更高標準增設巡守相關配備。對於校園內的傷害、罹病事件，也已調集小型電動救護載具，可達到快速到達現場，且安全運送傷者就醫。也已在校園裡持續發放警報器，以增進危機應對，校內「虎皮同學我問你」APP已增加隨按即撥至學校校安中心或派出所的功能，亦增加可即時反映校園設施修繕問題的通報機制，校內與校外若有路燈問題，皆可藉此APP直接反映。

李泳龍校長鼓勵師生若對校園有任何意見，都可用多元反應管道進行反映，包含意見信箱：webinfo@cjcu.edu.tw、諮商輔導關懷信箱：icare@mail.cjcu.edu.tw，以及學生Q&A平台，校方收到訊息後，將會立即進行回覆，同時也會積極為師生意見進行發聲，並督促相關單位做到改進，讓師生與社區居民生活得更安全無虞。

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