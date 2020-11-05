通知校安、校外路燈報修 長榮大學「虎皮同學」再進化！

▲台南市長榮大學圖資處研發的「虎皮同學我問你」功能再強化，通知校安、校外路燈報修都行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市長榮大學圖資處研發的「虎皮同學我問你」功能再強化，即日起只要在虎皮同學對話框點擊「緊急聯絡」圖示或輸入sos、校安、求救等關鍵字，會立即顯示相關資訊。

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此外，只要在虎皮上面反映問題，將直接引導至「學生Q&A」上發問，相關單位會立即收到MAIL通知，完成零時差的通報機制。

圖資處表示，在增進校園安全方面，目前已加強虎皮同學「SOS 緊急服務」及「手機直撥」功能，原「緊急聯絡」功能，新增「校安緊急專線」、「大潭派出所」手機直撥功能及協助安裝內政部警政署「110視訊報案」APP。

而在報修部分，師生若發現校外通學路段、賃居宿舍周邊道路或生活周邊的路燈不亮或故障，都可上網學生Q&A或用虎皮同學反映，告知路名路段，輔助照片更佳，校方收到通知後，會立即通知相關單位，以精進路燈報修作業效率。

總務處補充，能夠快速報修，主要是4日下午台南市副市長許育典與本校座談後的建議，座談會中除了承諾照明不足路段增設路燈、鏡子及監視器外，隨即建立「路燈通報line群組」，由市政府、區公所、里辦公室及長榮大學組成，並由本校由總務處擔任統一窗口，確實保障師生安全。

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