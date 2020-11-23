健保短絀高達671億！民眾黨辦開源節流公聽會　陳時中考慮出席

▲蔡壁如就健保調漲議題質詢陳時中。（圖／翻攝國會頻道）

記者黃巈禾／台北報導

全民健保財務虧損嚴重，連續4年收支失衡，健保的收入遠遠趕不上快速成長的醫療支出，短絀金額達671億元，安全準備金明年將低於1.5個月安全水位，政府喊出調漲健保費率。民眾黨立委蔡壁如指出，虧損原因有很大一塊在於醫療浪費，只要開源節流，就能維持財務平衡，為此，將舉行健保開源節流的公聽會，並邀衛福部長陳時中出席。

蔡壁如23日在立法院質詢陳時中，質詢重點關注健保議題。她晚間也在臉書說明，所謂醫療浪費，包含非必要的醫療行為、重複醫療、藥物浪費、慢性病醫療支出（洗腎）、臨終無效醫療，以及未落實分級醫療，如果能減少這些支出，一定能大幅改善健保的財務狀況。

蔡壁如指出，台灣的全民健康保險，讓人民擁有全世界都稱羨的醫療服務，是國人的驕傲，但如何延續這份的驕傲，讓健保可以永續經營，不能只有開源，調整健保費率，更重要的是要去思考如何去「節流」，只有減少醫療浪費，降低非必要的醫療支出，才能有效維持財務平衡，真正讓健保可以永續經營。

蔡壁如也預告，12月4日將舉辦全民健康保險開源、節流的公聽會，邀集衛福部代表及各民間團體及醫界代表，進行討論與意見交流，盼能匯集各方意見，以達成健保費率合理化，減少醫療浪費，降低非必要之醫療支出，並適時與民眾溝通。

至於陳時中是否會出席？陳時中在立法院接受質詢時承諾，12月4日若無其他行程安排，會考慮出席民眾黨舉辦的健保開源節流公聽會。