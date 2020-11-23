陳時中「沒有要強拿肉灌大家嘴」　最新民調網友一面倒不認同

▲陳時中日前無奈說，「怎麼被大家講得好像政府拿著肉強灌到大家嘴裡？」（圖／記者屠惠剛攝）



生活中心／綜合報導

萊豬明年一月就開放進口到台灣，衛福部長陳時中日前無奈提到，現在民眾好像都認為，政府是「強拿肉灌到大家嘴巴裡」，但事實並非如此。不過，根據一份最新民調顯示，大部分網友完全不認同陳時中這番話。

陳時中指出，無論是否完成查廠，新制都會如期在明年1月1日上路，惟廠商需等到通過衛生標準檢驗才能進口。他無奈說「怎麼被大家講得好像政府拿著肉強灌到大家嘴裡？」，並強調，就算萊豬開放了，消費者其實是保有個人選擇空間。

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針對陳時中以上發言，入口網站《YAHOO》進行網路民調，問是否認同此言論，投票時間從11月20日至25日，截至今（23日）上午11點30分，不認同高達2671票，認同僅有222票。

▲大部分網友不認同陳時中言論。（圖／翻攝自YAHOO）



不認同網友提到，「有選擇空間的有錢人家，一般平民百姓窮苦人家最後都只能照單接受。而且這個政府越來越不重視民意了。」、「最擔心小朋友上學吃到混的加工肉類食品，我們最擔心的是無法標示清楚，讓大家沒有選擇不吃的權利」、「專家學者都已經講那麼久了，加工食品不用標示產地，人民根本無法知道吃到的是不是萊豬，陳時中還在裝聾作啞，謊稱人民有選擇空間」。

還有不認同的網友說，「以後每天請部長吃水餃與貢丸湯，萊豬、台豬各一份讓部長選擇，不知道部長願不願意」、「不肖廠商會混加到其他加工品內，我們不知道」、「怎麼選擇？怎麼判定是不是萊豬？靠店家標示？可信嗎？」。認同網友則認為「這是多邊貿易談判的結果，不吃就好了」、「如果標示清楚。自己選吃或不吃，不難吧？」、「本來就是，進口歸進口，你還是可以選擇要不要買，就像買菜一樣，你可以選擇一般的或是有機的。重點是標示要做好。」